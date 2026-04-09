007 First Light : la Switch 2 n'en verra pas la lumière avant un moment, une bien belle DualSense dorée dévoilée

007 se fera attendre sur Switch 2





Après des années passées à développer Hitman World of Assassination et une tentative d'édition qui s'est soldée par un échec avec MindsEye (le partenariat a été rompu le mois dernier), IO Interactive est désormais attendu au tournant avec 007 First Light, un ambitieux jeu James Bond qui nous contera les débuts du célèbre espion anglais du MI6. Juste avant Noël, nous avions appris son report au 27 mai 2026 et il compte bien s'y tenir... du moins sur la plupart des supports.

En effet, le studio a annoncé ce mercredi que si ce sera bien le cas sur PS5, Xbox Series X|S et PC, la version Switch 2 ne sortira qu'à la fin de l'été, sans plus de précision. Quant à la raison de ce report, elle reste assez vague :

Nous sommes excités de voir les joueurs découvrir les débuts réimaginés de l'histoire de James Bond, et nous avons hâte de vous offrir la meilleure expérience de jeu possible sur toutes les plateformes.

Une belle manette de service pour les futurs agents





En parallèle, une autre nouvelle liée à 007 First Light a été partagée, qui concerne cette fois les joueurs PlayStation. Comme pour beaucoup d'autres productions, Sony Interactive Entertainment a décidé de proposer une DualSense en édition limitée, qui a été présentée en images (voir en page suivante) et vidéo. Dorée, elle arbore simplement le logo du jeu sur le pavé tactile, en forme de canon avec les rainures internes sur l'avant, et son nom à l'arrière. Rien d'incroyable en soi, mais il en faut pour tous les goûts.

Voici ce qui est dit à son sujet sur le PlayStation Blog :

Avec cette manette 007 First Light, nous avons souhaité marquer le retour de James Bond dans le monde du jeu vidéo après plus de 13 ans d'absence, d'une manière instantanément culte. La finition dorée rend hommage à l'élégance, à l'héritage et au flegme intemporel de la franchise, tandis que les détails inspirés d'un canon évoquent les thèmes du jeu et ses sensations de gameplay, tout en faisant allusion à l'un des styles visuels les plus reconnaissables de la culture populaire. Chaque aspect du design de cette DualSense a été pensé pour commémorer le retour de Bond, distillant héritage et modernité au sein d'une manette qui évoque immédiatement et sans concession l'univers de l'agent 007. – Rasmus Poulsen, Directeur artistique de franchise sur 007 First Light

Si cette manette collector vous fait de l'œil, sachez qu'il faudra comme d'habitude débourser 84,99 € pour vous la procurer. Elle sera disponible en précommande à partir du vendredi 17 avril à 10h00 et sortira en même temps que 007 First Light.

Actuellement 007 First Light est en précommande à partir de 49,99 € chez Leclerc.