007 First Light : trailer de sortie, Édition Deluxe offerte et bonus en pagaille

La mission approche pour 007 First Light. IO Interactive vient de relancer sa communication autour de son jeu James Bond avec une nouvelle bande-annonce de lancement, tout en rappelant que l’aventure débutera le 27 mai 2026. Le studio présente toujours ce projet comme une relecture des origines de l’agent 007, avec un jeune James Bond encore en formation au sein du MI6, avant de devenir l’espion que tout le monde connaît. L’objectif est clair, raconter comment ce nouveau Bond va devoir « gagner son numéro », dans une aventure autonome pensée comme un récit d’origine.

À l’approche du lancement, IO Interactive insiste surtout sur une offre limitée liée aux précommandes numériques. Les joueurs qui réservent 007 First Light avant sa sortie peuvent encore obtenir gratuitement la mise à niveau vers l’Édition Deluxe. Cette version ajoute notamment un accès anticipé de 24 heures, ce qui permettra de débuter la partie avant le lancement officiel, mais uniquement dans le cadre de l’offre numérique. Cette mise à niveau Deluxe inclut plusieurs bonus cosmétiques. Les joueurs pourront récupérer quatre tenues inspirées de l’histoire de 007, à savoir Jour des Morts, Explorateur du désert, Ancre silencieuse et Agent élégant. Un skin d’arme baptisé Marque de l’agent est également inclus, en plus d’un pack Resplendissant comprenant quatre apparences de gadgets pour le briquet, les oreillettes, le pistolet à fléchettes et le stylo.

Le studio rappelle aussi que 007 First Light sera associé à plusieurs récompenses disponibles dès le premier jour. Celles-ci concernent les bonus de précommande, les récompenses liées au compte IOI et les objectifs de liste de souhaits. L’idée est de pousser les joueurs à préparer leur lancement en amont, tout en entretenant l’engagement de la communauté avant la sortie du jeu.

Autre bonus signalé par IO Interactive, les possesseurs de HITMAN World of Assassination pourront débloquer la tenue Midnight Ray dans 007 First Light. Le clin d’œil n’est pas anodin, puisque ce nouveau James Bond est développé par le studio qui a redonné ses lettres de noblesse à l’infiltration moderne avec la trilogie HITMAN. Cette récompense crée donc un pont évident entre les deux univers, même si 007 First Light reste présenté comme une aventure indépendante et non comme un simple habillage de la formule de l’Agent 47.

Le jeu bénéficie également d’une opération spéciale du côté de NVIDIA GeForce Now. L’offre mise en avant permet d’obtenir 007 First Light avec l’achat d’un abonnement Ultimate de 12 mois, dans une logique de promotion liée au cloud gaming. Cette présence sur GeForce Now peut intéresser les joueurs qui ne disposent pas forcément d’une machine assez solide, ou qui souhaitent jouer au titre sur plusieurs appareils compatibles.





Pour les collectionneurs, IO Interactive met aussi en avant une Édition Collector de 007 First Light. Celle-ci comprend notamment une figurine Obsidian Gold Mask, présentée comme une pièce élégante et intimidante destinée à accompagner le jeu. Le studio précise que les précommandes sont ouvertes dans la limite des stocks disponibles, ce qui en fait surtout une option pour les fans les plus attachés à l’univers James Bond.





Pour rappel, 007 First Light est attendu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. Le jeu doit aussi tourner sur les machines de type ROG Xbox Ally X et ses concurrentes. La sortie est désormais fixée au 27 mai 2026, après un report depuis la date initiale de mars 2026 afin de laisser davantage de temps au studio pour peaufiner l’expérience.

Avec cette dernière ligne droite, 007 First Light joue donc sur plusieurs tableaux. Il y a d’abord l’argument narratif, avec une origine story inédite de James Bond. Il y a ensuite l’appel aux précommandes, porté par une mise à niveau Deluxe gratuite et un accès anticipé. Enfin, il y a toute la mécanique de récompenses, entre bonus cosmétiques, compte IOI, passerelle avec HITMAN World of Assassination et édition collector. Reste maintenant à voir si cette première mission saura transformer l’héritage de 007 en vraie proposition de jeu d’action et d’espionnage moderne.