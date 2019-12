12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un rogue-lite dans l'espace offert pour le jour #7

Et au septième jour, Dieu se reposa, mais pas l'Epic Games Store, qui enchaîne en offrant un nouveau titre sur PC via ses 12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store.

Comme imaginé par les joueurs, le jeu du jour est bien FTL: Faster Than Light, livré dans son Advanced Edition. Ce jeu indépendant très apprécié nous met aux commandes d'un vaisseau spatial et de son équipage dans une galaxie générée aléatoirement, pour des parties de type rogue-lite où nous devons améliorer notre embarcation, remporter des batailles et prendre des décisions variées, jusqu'à l'inéluctable mort qui nous fera recommencer l'aventure dans des conditions différentes.

Prochaine étape pour les 12 jours de jeux gratuits, Hyper Light Drifter, teasé par un pictogramme qui ne laisse aucune place au doute.

