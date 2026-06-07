1666: Amsterdam, 16 ans après, l'ambitieux projet de Patrice Désilets se concrétise enfin !

Une longue gestation qui touche à son terme





De belles surprises, le Summer Game Fest Live 2026 n'en a pas manqué, mais lorsque Geoff Keighley a annoncé qu'après 16 ans de tribulation, il était temps de dévoiler le prochain jeu de Patrice Désilets, c'est avec excitation que nous avons enfin pu découvrir 1666: Amsterdam ! Le créateur d'Assassin's Creed avait quitté Ubisoft Montréal en 2010, non sans tumulte, prenant alors la tête de THQ Montréal, un studio par la suite racheté par son ancien employeur alors qu'il développait ce fameux projet. Ce n'est qu'en 2016 et après une bataille juridique qu'il en récupérait les droits. D'ailleurs, une vidéo du projet d'alors avait fuité sur la Toile, mais le jeu actuel n'a clairement plus rien à voir avec ça.

Après avoir fondé Panache Digital Games en 2014 et lancé Ancestors: The Humankind Odyssey en 2019, alors édité par Private Division, nous ne savions pas sur quoi le studio travaillait. Pourtant, depuis le début d'année, des teasers cryptiques avec un étrange alphabet ont régulièrement été postés sur les réseaux. Au final, il s'agissait donc bien de 1666: Amsterdam, initialement pensé comme un possible épisode d'Assassin's Creed, que Patrice Désilets et son équipe de 70 personnes ont repris en 2020 comme il l'a expliqué.

De premiers détails fort intrigants





1666: Amsterdam sera donc un jeu d'action-aventure narratif à la troisième personne développé sous Unreal Engine 5, dans laquelle trois temporalités se croiseront, en faisant une sorte d'héritier spirituel de la licence phare d'Ubisoft à certains égards, et ce jusqu'à la symbolique du capuchon sur la tenue de sa principale héroïne, Noa Brooklyn. Attendu dans un premier temps sur PC (Steam et Epic Games Store), avec des versions sur consoles prévues par la suite, il bénéficie dès à présent d'une démo Prologue standalone durant environ 30 minutes, qui sert à introduire son univers auprès des joueurs, nous faisant notamment incarner une certaine Clio et son père Aaron. Les fans de Stray devraient apprécier !

Notez qu'un doublage intégral en français et anglais est présent, en plus de sous-titres dans bien d'autres langues, tandis que la bande-son a été composée par la chanteuse et violoncelliste québécoise Jorane. Son lancement est prévu plus tard en 2026 au travers d'un Accès Anticipé, sans support du Steam Deck pour l'instant. À l'heure de l'IA et des polémiques entourant son usage, le studio a été clair, précisant qu'aucun asset généré avec n'est présent dans la version finale du jeu, tout ayant été créé, retravaillé et validé par l'équipe, mais que des outils assistés par elle ont occasionnellement été utilisés en interne lors de l'idéation, l'exploration de concepts et certains workflows.

Ironiquement, les premiers détails qui avaient fuité concernant Assassin's Creed Hexe pourraient tout aussi bien s'appliquer à 1666: Amsterdam, sauf que lui est entièrement basé sur l'occultisme et la magie.

Amsterdam, 1666. Une ville bâtie sur la richesse, le pouvoir et la seule force de la volonté, pourtant façonnée par des forces qu'elle n'a pas forgées. Des entités connues sous le nom des Originaux vivent parmi ses habitants depuis des siècles, dotées de temps, de pouvoir, et de la liberté d'en abuser. Ce pouvoir est désormais dû. Noa Brooklyn est née Perceptrice, élevée par les Zaindaris dans un but qu'elle n'avait pas choisi. Aaron, arraché à l'année 1999, voit désormais le monde à travers les yeux d'un chat. C'est ici que le cycle commence. Avant le premier Esbat. Avant que la Perceptrice ne réalise ce qui l'attend. Le Prologue de 1666 : Amsterdam offre un premier aperçu d'un monde façonné par des siècles d'influence cachée. Entrez dans le Commencement de Noa alors qu'elle endosse le rôle de Perceptrice et commence à comprendre la fonction pour laquelle elle est née. Un choix doit être fait. Un compagnon marchera à ses côtés. Ce n'est que le commencement. Caractéristiques principales Trois chronologies, un mystère - Entrevoyez une histoire se déroulant en 1666, 1999 et dans le présent, chaque époque révélant des fragments d'une vérité plus vaste.

- Entrevoyez une histoire se déroulant en 1666, 1999 et dans le présent, chaque époque révélant des fragments d'une vérité plus vaste. Choisissez votre compagnon - Une décision doit être prise. Choisissez celui qui marchera à vos côtés, lié à votre destinée.

- Une décision doit être prise. Choisissez celui qui marchera à vos côtés, lié à votre destinée. Vivez le Commencement de Noa - Endossez le rôle de la Perceptrice et découvrez le rôle qui vous était destiné.

- Endossez le rôle de la Perceptrice et découvrez le rôle qui vous était destiné. Un monde derrière le monde - Découvrez les fondations d'un univers façonné par des siècles d'influences invisibles, où rien n'est tout à fait ce qu'il semble être.

Un message de Patrice Désilets





Vous trouverez ci-dessous une déclaration du créateur, qui compte bien impliquer la communauté jusqu'au lancement afin de raffiner le projet (systèmes de jeu, rythme, équilibrage et contenu).

Cela fait longtemps que nous y travaillons, et je ne pourrais pas être plus fier de notre équipe de près de 70 talentueux développeurs à Montréal. Au cours des six dernières années, nous nous sommes concentrés sur une seule chose avant tout : le jeu lui-même. Pas de fausses images, pas de tranches verticales, juste une expérience jouable qui évolue build après build, jour après jour. Aujourd'hui, nous sommes enfin prêts à inviter les joueurs dans ce processus. Le prologue gratuit disponible dès maintenant sur Steam et l'Epic Games Store n'est qu'un avant-goût de ce qui s'en vient — un amuse-bouche avant un dîner en neuf services, une introduction au monde, à ses personnages et à ses différentes époques. Nous espérons que les joueurs prendront autant de plaisir à le découvrir que nous en avons eu à le créer. Merci et Panache Coliss !

Un rapide aperçu supplémentaire





Pour terminer, une autre vidéo a été diffusée, cette fois dans le cadre du Future Games Show, présentant rapidement cet univers de magie.

En attendant d'en savoir plus, Ancestors: The Humankind Odyssey est lui actuellement vendu 33,29 € chez Gamesplanet.