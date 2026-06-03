Ace Combat 8: Wings of Theve date lui aussi son envol, dévoile ses nombreuses éditions et embrasse le système de Passes saisonniers

Page 1 : Date de sortie, éditions et bandes-annonces pour Ace Combat 8: Wings of Theve

Une deuxième bande-annonce pour s'envoyer en l'air





L'an dernier, la licence Ace Combat fêtait ses 30 ans et c'est à l'occasion des Game Awards que Bandai Namco et Project Aces avaient finalement dévoilé Ace Combat 8: Wings of Theve. L'éditeur nous faisait alors miroiter une campagne plus réaliste et cinématographique que jamais dans la peau d'un pilote de chasse d'élite de la Fédération d'Usea Central, le bien nommé Wings, « sauveur de Thève », d'où le titre du jeu. Dans cet univers fictif, la FCU est en partie envahie à la suite d'une invasion de la République de Sotoa et le porte-avions Endurance est l'un des derniers espoirs de la nation, qu'il va falloir reconquérir, bien aidé par notre escadron de trois pilotes parmi lesquels nous retrouvons William Coster aka Noise, Tasha Seversky et Ellington Baxter dit Professor.

Date de sortie et détails des éditions d'Ace Combat 8





Les fans d'aéronautiques, de pilotage et de Top Gun ne peuvent que se réjouir de voir arriver un tel projet et nous savons désormais à quelle date. C'est lors du State of Play que nous avons appris qu'Ace Combat 8: Wings of Theve sera disponible le 2 octobre pour tous sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), avec un Accès Anticipé pour les acheteurs de l'édition numérique Deluxe, une pratique décidément omniprésente et qui permettra d'y jouer dès le 29 septembre.

L'éditeur donne également une bonne raison de précommander en offrant Ace Combat Zero: The Belkan War, portage du jeu PS2 sorti en 2006, bien qu'il faudra attendre jusqu'au lancement pour y jouer. Il n'y aurait rien d'étonnant à ce que des éléments de ce dernier soient évoqués dans AC8, justifiant ainsi cette opération.

Hélas, tout n'est pas rose, car ce nouvel épisode va être gangréné par un Battle Pass et un système de saisons... en raison de la présence de Ace Combat Online, où nous créerons notre propre avatar, comme expliqué dans la vidéo visible plus bas.

Bonus de précommande Avion jouable F-14A.



Une copie de Ace Combat: The Belkan War Édition Standard - 79,99 € Une copie de Ace Combat 8: Wings of Theve. Édition Deluxe - 99,99 € Une copie de Ace Combat 8: Wings of Theve.

3 jours d'Accès Anticipé.

Ensemble cosmétique personnalisable :

Ensemble vestimentaire Tasha* ;



Skin F-4E Mobius Squadron** ;



Skins F/A-18C Team Zvezda** ;



Traînée de missile écarlate*.

Coupon Ace Pass Premium Plus* - Débloque le Ace Pass Premium pour la saison actuelle. Inclus :

ADFX-02 Morgan (PIXY)** ;



Débloque immédiatement 30 niveaux de Ace Pass Premium. * Uniquement disponible dans le mode en ligne. ** Disponible dans le mode en ligne et le mode Campagne après avoir terminé toutes les missions.

The Vinyl Collection - 79,99 € (exclusivité du Bandai Namco Store) Artbook ACES at WAR A HISTORY 2029 de 208 pages en couleur - Grande sélection d'illustrations conceptuelles, de chroniques de guerre détaillées et d'infos sur les avions et les factions, ainsi que des interviews exclusives des développeurs pour en apprendre plus sur l'histoire, le processus créatif et l'élaboration de l'univers de Ace Combat 8: Wings of Theve.

Couverture rigide brillante.



Format : 21 x 29,7 cm.



Langue : anglais.

Un étui numéroté avec effets d'impression mats et brillants

2 disques vinyle blancs avec 4 étiquettes uniques et une pochette double entièrement imprimée

Une sélection de 15 pistes.

Une feutrine pour platine imprimée, présenté dans son propre étui. Tapis de souris gaming XXL avec LED - 39,99 € (exclusivité du Bandai Namco Store) Épaisseur : 4 mm (1/8 po).

Taille : 300 × 900 mm (11 ¾″ × 35 ⅜″) - taille XXL.

Longueur du cordon d'alimentation : 1,8 m (5 pi 10 ⅞ po).

Alimenté par USB-C vers USB-A, prêt à l'emploi.

Boîtier à LED et rétroéclairage RVB.

14 modes d'éclairage (7 couleurs).

Dessus en microfibre douce + base en caoutchouc antidérapante.

Poids : 700 g (1 ½ lb).

Joker Flight Pack - 149,99 € (exclusivité du Bandai Namco Store) Tout le contenu de l'édition Deluxe.

The Vinyl Collection Premium Joker Flight Pack - 179,99 € (exclusivité du Bandai Namco Store) Tout le contenu du Joker Flight Pack.

Tapis de souris gaming XXL avec LED.

Écusson tissé Wings of Theve.

Vous pouvez dès à présent précommander Ace Combat 8: Wings of Theve chez Gamesplanet à partir de seulement 62,99 € sur PC. De nombreux visuels sont à découvrir en page suivante.