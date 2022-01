Activision-Blizzard : Sony prend la parole suite à l'annonce du rachat par Microsoft

L'actualité majeure de la semaine est à n'en pas douter l'annonce du rachat du groupe Activision-Blizzard (incluant King) par Microsoft pour près de 70 milliards de dollars. Forcément, les marchés boursiers se sont affolés suite à cette nouvelle, avec pour conséquence de faire baisser l'action de Sony de 20 milliards de dollars tandis que celles d'autres éditeurs a augmenté, certains s'imaginant déjà que d'autres acquisitions sont à venir. Mais la véritable question qui intéresse les joueurs, c'est surtout de savoir si les prochains Call of Duty et autres titres de l'éditeur continueront à être multiplateformes. Phil Spencer ne souhaite pas éloigner les communautés, ce qui ne nous avance pas beaucoup. Et dans tout ça, qu'en pense Sony ? Eh bien, le géant japonais a rapidement pris la parole.

C'est par l'intermédiaire de Bloomberg que nous apprenons qu'un porte-parole de Sony a déclaré la chose suivante au Wall Street Journal :

Nous nous attendons à ce que Microsoft respecte les accords contractuels et continue de garantir que les jeux Activision soient multiplateformes.

Eh oui, vous n'êtes pas sans savoir que PlayStation avait droit à certaines exclusivités et met par exemple en avant des tournois e-sports sur Call of Duty, avec par conséquent tout ce que cela implique en termes de paperasse et accords signés. Comme ce fut le cas pour Deathloop et prochainement Ghostwire: Tokyo, Microsoft aura donc sans doute des obligations à respecter, qui pourraient à court terme empêcher la privatisation de certaines licences à l'univers Xbox.

Dans tous les cas, il faudra patienter pour voir quelle stratégie va adopter Microsoft, mais ce qui est sûr, c'est que le Game Pass sera bien alimenté, abonnement que vous pouvez retrouver sur Amazon.