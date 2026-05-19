AG French Direct 2026, plus de 40 jeux et des démos jouables au programme

L’AG French Direct fera son retour le mercredi 27 mai 2026 à 18h00, heure de Paris, pour une nouvelle édition entièrement consacrée aux jeux français et francophones. Organisée par ActuGaming, cette conférence numérique mettra en avant plus de 40 titres sur PC et consoles, avec des bandes-annonces inédites, des révélations, des séquences de gameplay, des journaux de développement et plusieurs annonces attendues.

Après une précédente édition ayant dépassé les 950 000 vues selon les informations communiquées, l’événement poursuit son ambition de donner davantage de visibilité à la création française et francophone. L’AG French Direct s’est progressivement imposé comme une vitrine spécialisée pour des productions parfois moins visibles dans les grandes conférences internationales, tout en réunissant des projets indépendants, des jeux plus installés et des propositions très variées sur le plan artistique.

Plusieurs studios et éditeurs ont déjà confirmé leur présence. Dear Villagers

New Tales

Rebel Pixel

ARTE France

Devolver Digital

Emeteria

Attaboy Interactive

Nine Dots Studio

Sunnyside Games

Wild Wits Games

The Game Bakers

NACON

Et d’autres noms encore à annoncer

Parmi les jeux déjà mis en avant, Maseylia, Echoes of the Past profitera de l’événement pour révéler sa date de sortie. Le projet développé par Sol Brothers s’inscrit dans une direction plus onirique, avec un univers qui devrait trouver une place naturelle dans une conférence attentive aux identités visuelles marquées. De son côté, Nocturnal 2, signé Sunnyside Games, reviendra avec de nouvelles images de gameplay, notamment autour de son système de combat fluide et expressif.

L’édition 2026 permettra aussi de revoir Wonderfall, développé par Attaboy Interactive. Le jeu proposera d’explorer une version de Paris transformée par le sable, une idée qui devrait permettre au titre de se distinguer immédiatement par son décor et son atmosphère. Silent Planet, Elegy of a Dying World, metroidvania gothique développé par Vertex Zero, dévoilera également de nouveaux détails sur son gameplay et ses environnements dynamiques.

L’événement ne se limitera pas aux bandes-annonces. Plusieurs journaux de développement permettront de découvrir l’envers du décor, avec notamment un focus sur Le Cartel Studio, connu pour Heave Ho, autour de Heave Ho 2. Red Art Games et Nextale Games profiteront aussi de la conférence pour lever le voile sur leur nouveau projet, tandis que New Tales présentera plusieurs productions, dont Fading Echo d’Emeteria.

L’autre nouveauté importante de cette édition concerne les démos. Une page dédiée sur Steam accompagnera l’événement et rassemblera une sélection de jeux présentés pendant la conférence. Pour la première fois, plus de 30 démos jouables seront proposées au public autour de l’événement. Cette approche permet de prolonger la conférence au-delà de la simple annonce, en donnant directement aux joueurs la possibilité de tester certains projets avant leur sortie.

La soirée débutera avec un pré-show d’environ quinze minutes consacré à des projets étudiants. Cette séquence servira à mettre en avant de jeunes équipes et des créations encore en développement, dans une logique cohérente avec l’identité de l’AG French Direct, qui cherche aussi à valoriser la diversité de la scène francophone. La conférence principale devrait ensuite durer environ 80 minutes.

La présentation sera de nouveau assurée en français par Salomé Lagresle, figure bien connue des événements jeu vidéo en France. Nouveauté cette année, l’AG French Direct bénéficiera également d’un doublage intégral en anglais assuré par Ryan Highley, comédien entendu notamment dans Nioh 3 et Kingdom Come, Deliverance II. Ce choix traduit une volonté claire d’ouvrir davantage l’événement à l’international, sans abandonner son ancrage francophone.

L’AG French Direct 2026 sera diffusé le mercredi 27 mai à 18h00 sur les chaînes officielles YouTube et Twitch d’ActuGaming, ainsi que par plusieurs partenaires. Une diffusion est également prévue en Chine sur Bilibili, avec des sous-titres chinois. Entre annonces, démos, premières mondiales et nouvelles images de gameplay, cette édition 2026 devrait donc permettre de prendre le pouls d’une partie de la création française et francophone à quelques semaines de l’été.