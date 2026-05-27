AG French Direct 2026, plus de 40 jeux français et francophones à suivre de près

L’AG French Direct 2026 a une nouvelle fois servi de vitrine à la création vidéoludique française et francophone, avec un rythme soutenu et une programmation très large. La conférence ne s’est pas limitée à une succession de trailers, puisqu’elle a aussi intégré des aperçus de gameplay, des journaux de développement et plusieurs annonces de dates de sortie. De quoi offrir un panorama assez complet de la production à venir, entre jeux narratifs, action, coopération, roguelike, aventure, gestion, plateformes et expériences plus atypiques.

1.

Calame

La conférence s’ouvre avec Calame, développé par Nexecute Games, présenté à travers un premier trailer de révélation. Prévu pour l’automne 2026, le titre est annoncé sur PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Cette première annonce pose immédiatement une ambition multiplateforme, avec une présence sur les deux générations de consoles Nintendo.

2. Kalamoro



Vient ensuite Kalamoro, développé par Red Raketa Studio et édité par New Tales. Le jeu a droit à un aperçu de gameplay exclusif commenté, avec de nouveaux environnements mis en avant. Sa sortie est prévue pour l’été 2026 sur PC, PlayStation 5, XBOX Series et Nintendo Switch. L’annonce insiste donc davantage sur la démonstration concrète que sur le simple effet de surprise.

3. Ravenswatch

La troisième entrée concerne Ravenswatch, le roguelike d’action de Passtech Games édité par Nacon. La conférence présente un nouveau trailer lié à la mise à jour Songs of Thieves, avec une arrivée sur Nintendo Switch 2 également mentionnée. Le jeu déjà disponible continue donc de vivre à travers du contenu additionnel, tout en préparant son extension vers une nouvelle machine.

4. Distant Shore: BRETAGNE

La suite passe par Distant Shore BRETAGNE, développé par Distant Shore. Le projet a été présenté via un gameplay exclusif commenté, avec une sortie visée beaucoup plus lointaine, en 2028, uniquement sur PC.

5. Feed the Giants



Cinquième annonce de la sélection, Feed the Giants de Oneiric Tales a bénéficié d’un premier trailer. Sa sortie est indiquée pour début 2027 sur PC. Le jeu rejoint la partie des projets encore en construction, avec une première prise de contact destinée à installer son univers.





6. Cairn

Avec Cairn, The Game Bakers revient sur un titre déjà bien identifié. Ici nous avons une présentation de mise à jour avec un mode free roam attendu en juillet, autour d’une disponibilité PC et PlayStation 5 . L’intérêt de cette séquence tient surtout à l’évolution du jeu après son lancement, avec une extension de son approche ludique.

7. Heave Ho 2

Heave Ho 2, développé par Le Cartel Studio et édité par Devolver Digital, a eu droit à un journal de développement exclusif. Le titre est attendu pour l’été 2026 sur PC et Nintendo Switch 2. Cette suite conserve une forte logique de jeu convivial, tout en s’inscrivant directement dans la future actualité de la Switch 2.

8. Far Far West

La huitième annonce met en avant Far Far West, développé par Evil Raptor et édité par Fireshine Games. Nous avons eu droit à un trailer d’accolades autour d’un lancement en accès anticipé daté du 28 avril 2026 sur PC.

9. Yerba Buena

Ensuite, c'est au tour de Yerba Buena, développé par Mad About Pandas et édité par Focus Entertainment. Le jeu est présenté avec un trailer de lancement et une sortie datée au 26 mai 2026 sur PC, PlayStation 5 et XBOX Series.

10. Mirage: Miracle Quest

Mirage Miracle Quest, développé par Toe Bean Club, cloture cette première page avec un aperçu de gameplay exclusif commenté. Le jeu reste pour l’instant sans fenêtre précise, avec une sortie indiquée sur PC et consoles. Cette entrée reste donc encore prudente, mais elle permet déjà d’installer le projet dans le catalogue à surveiller.