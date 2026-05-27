AG French Direct 2026 : suivez-là en notre compagnie à partir de 17H45

L’AG French Direct 2026 fera son retour ce mercredi 27 mai à 18h00, heure de Paris, avec une nouvelle édition entièrement consacrée aux jeux français et francophones. Organisée par ActuGaming, cette conférence numérique promet une programmation dense, avec plus de 40 titres attendus sur PC et consoles, des bandes-annonces, des séquences de gameplay, des journaux de développement, des révélations et plusieurs annonces à surveiller.

Pour accompagner cette soirée, GAMERGEN vous donne rendez-vous en direct afin de suivre l’événement ensemble en restream. Le live permettra de regarder la conférence, de réagir aux annonces à chaud, mais aussi de revenir sur les projets les plus intéressants avec un regard plus analytique. L’objectif sera simple, prendre le pouls d’une partie de la création française et francophone, entre jeux indépendants, productions plus ambitieuses et propositions artistiques parfois moins visibles dans les grandes conférences internationales.

Cette édition 2026 devrait notamment permettre de retrouver plusieurs projets déjà évoqués, dont Maseylia, Echoes of the Past, Nocturnal 2, Wonderfall, Silent Planet, Elegy of a Dying World, Heave Ho 2 ou encore Fading Echo. Plusieurs studios et éditeurs ont également confirmé leur présence, parmi lesquels Dear Villagers, New Tales, ARTE France, Devolver Digital, The Game Bakers, NACON, Sunnyside Games ou encore Nine Dots Studio. De quoi offrir un panorama assez large de la scène francophone actuelle.

L’autre point important de cette édition concernera les démos jouables. Une page dédiée sur Steam accompagnera l’événement, avec plus de 30 démos prévues autour des jeux présentés durant la conférence. Cette initiative devrait permettre aux joueurs de prolonger directement les annonces, en testant certains titres sans attendre leur sortie définitive. Pour un rendez-vous de ce type, cette approche apporte un intérêt concret au-delà du simple enchaînement de trailers.

La soirée débutera avec un pré-show d’environ quinze minutes consacré à des projets étudiants, avant une conférence principale estimée à environ 80 minutes. La présentation sera assurée en français par Salomé Lagresle, tandis qu’un doublage anglais complet permettra aussi à l’événement de toucher un public plus large à l’international.

Le live sur notre chaîne YouTube GAMERGEN sera donc l’occasion de suivre cette AG French Direct 2026 dans une ambiance détendue, avec vos réactions dans le chat et un débrief au fil des annonces. Rendez-vous ce soir pour découvrir les jeux, les surprises et les démos qui accompagneront cette nouvelle vitrine dédiée à la création française et francophone.