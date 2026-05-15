AMD FSR 4.1, les Radeon RX 7000 vont profiter d’un vrai coup de jeune dès juillet

AMD prépare une mise à jour qui devrait intéresser de nombreux joueurs PC. Dans une annonce vidéo publiée hier, Jack Huynh, vice-président senior et directeur général du groupe Computing and Graphics d’AMD, a confirmé l’arrivée du FSR Upscaling 4.1 sur les GPU RDNA 3, soit les cartes graphiques de la série Radeon RX 7000. Le déploiement est prévu dès juillet via une simple mise à jour des pilotes Radeon. L’information a depuis été relayée par plusieurs médias spécialisés, qui confirment également l’arrivée ultérieure de cette technologie sur RDNA 2.

Jusqu’ici, cette nouvelle génération de mise à l’échelle basée sur le machine learning restait principalement associée aux GPU Radeon les plus récents. Avec cette annonce, AMD élargit donc son accès à une génération précédente de cartes graphiques, sans obliger les joueurs à changer de matériel. Pour les possesseurs de Radeon RX 7000, l’intérêt est direct, obtenir une image plus nette et une fluidité renforcée dans les jeux compatibles.





Le FSR, pour FidelityFX Super Resolution, permet de calculer un jeu dans une définition inférieure avant de reconstruire l’image dans une définition plus élevée. L’objectif est simple, améliorer les performances tout en conservant une qualité visuelle propre. Avec le FSR 4.1, AMD met davantage l’accent sur l’upscaling assisté par machine learning, une approche qui vise à réduire les artefacts, améliorer la stabilité de l’image et offrir un rendu plus précis dans les scènes en mouvement. Cette évolution rapproche encore un peu plus la technologie Radeon des solutions concurrentes qui utilisent déjà l’intelligence artificielle pour améliorer l’image.

Le constructeur annonce une compatibilité avec plus de 300 titres pris en charge. Le gain exact dépendra évidemment des jeux, des réglages graphiques, de la définition utilisée et du modèle de carte graphique installé dans la machine. L’avantage pour les joueurs est que cette mise à jour ne demandera pas de manipulation complexe, puisqu’elle passera par l’installation du dernier pilote Radeon. Les pilotes officiels restent disponibles depuis la page de support d’AMD, qui propose le téléchargement pour les cartes graphiques Radeon sous Windows et Linux.

Cette annonce est aussi importante pour l’image d’AMD. Les joueurs ayant investi dans une Radeon RX 7000 pouvaient craindre de voir certaines nouveautés logicielles réservées aux modèles plus récents. En ouvrant le FSR 4.1 à RDNA 3, le constructeur montre qu’il entend prolonger la durée de vie de ses cartes graphiques et maintenir un écosystème Radeon plus cohérent. C’est un signal positif pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas renouveler leur configuration à chaque génération.

La feuille de route ne s’arrête pas là. AMD prévoit également d’étendre le FSR Upscaling 4.1 aux GPU RDNA 2 au premier trimestre 2027. Les cartes Radeon RX 6000 devraient donc elles aussi bénéficier de ces améliorations, mais avec plusieurs mois de décalage par rapport aux Radeon RX 7000. Cette seconde étape pourrait concerner une base importante de joueurs, puisque RDNA 2 reste encore très présent dans de nombreuses configurations PC. Plusieurs sources indiquent aussi que cette extension pourrait avoir un intérêt pour certains appareils reposant sur cette architecture, même si les performances et la disponibilité dépendront du support logiciel final.

Pour les développeurs, cette ouverture peut également faciliter l’intégration du FSR dans davantage de jeux. Plus la base de GPU compatibles augmente, plus la technologie devient pertinente à prendre en compte dans les options graphiques. AMD tient d’ailleurs à rappeler son engagement auprès des joueurs et des studios, avec l’objectif de fournir des outils récents pour améliorer l’expérience de jeu sans imposer systématiquement une évolution matérielle.

Reste désormais à voir comment le FSR 4.1 se comportera concrètement sur les Radeon RX 7000, puis sur les Radeon RX 6000 en 2027. Les promesses sont intéressantes, mais les comparatifs image par image permettront de mesurer les vrais progrès en matière de netteté, de stabilité temporelle et de fluidité. Sur le papier, cette annonce reste une bonne nouvelle pour l’écosystème Radeon, surtout à une période où la durée de vie des cartes graphiques devient un argument aussi important que leur puissance brute.