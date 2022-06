American Arcadia : nouveau trailer excitant pour le jeu de plateformes et d'énigmes dans une téléréalité mortelle

Vous vous souvenez d'American Arcadia, le nouveau jeu d'Out of the Blue aux faux airs de The Truman Show présenté en avril dernier ? Il mélangera plateforme en 2,5D et énigmes à la première personne en nous faisant suivre le candidat malgré lui d'une émission de téléréalité où les moins aimés risquent la mort, et une mystérieuse aide extérieure qui semble vouloir l'aider à survivre.

Son univers façon dystopie des années 70 a de nouveau été montré dans une bande-annonce au Summer Game Fest Live, l'occasion d'apprécier son ambiance et son gameplay.



Bienvenue à Arcadia, une métropole rétrofuturiste des années 70 qui promet une vie de luxe et de confort pour tous. Seulement, les citoyens ne se rendent pas compte qu'ils jouent des rôles dans American Arcadia, l'émission de télé-réalité la plus populaire au monde qui est diffusée en direct, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis des décennies, et que leur paradis n'est pas ce qu'il semble être. Sous les yeux d'innombrables téléspectateurs, les citoyens populaires mènent une vie insouciante, mais ceux qui perdent les faveurs du public risquent une issue plus dangereuse... « Trevor est une personne ordinaire vivant une vie banale, appréciant son quotidien et les petites choses qui le rendent heureux », explique Tatiana Delgado, cofondatrice et directrice créative d'Out of the Blue. « Dans le monde réel, ce ne serait pas un problème, mais à Arcadia, ne pas être assez populaire est un problème. Il trouve de l'aide auprès d'une voix mystérieuse qui lui promet de le guider à travers les coulisses d'American Arcadia, jusqu'à sa liberté. Cette offre est-elle réelle, ou simplement une ruse pour augmenter l'audience ? »

Raw Fury et les développeurs de Call of the Sea ont au passage confirmé qu'une sortie sur consoles était prévue en plus de l'arrivée sur PC, à une date toujours inconnue, et sur des plateformes non précisées.