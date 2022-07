Apex Legends Mobile : ambiance cyberpunk et musicale avec la nouvelle Légende Rhapsody et la map Pythas Block 0 de la Saison 3, Distorsion

Le rythme des nouveautés d'Apex Legends Mobile est bien plus soutenu que celui de son homologue sur consoles et PC. Si Apex Legends a eu droit à sa Saison 13, Sauvetage, début mai, le FPS lancé quelques jours plus tard sur iOS et Android a lui déjà enchaîné sa Saison 1, Prime Time, et sa Saison 2, Coup de froid, qui va prendre fin d'ici quelques jours. Ainsi, Electronic Arts et Respawn Entertainment dévoilent ce jeudi la bande-annonce de lancement de la Saison 3 intitulée Distorsion, qui sera lancée le 12 juillet.

En attendant plus de détails avec les notes de mise à jour, il faut bien avouer que tout est là pour nous donner envie avec pour commencer une Légende inédite et exclusive à Apex Legends Mobile comme l'a été Fade, la bien nommée Rhapsody, une DJ accompagnée d'une sorte de chien robotique et ayant un lien avec la ville à l'esthétique cyberpunk de Pythas. Et ça tombe bien, car la map Pythas Block 0 va être ajoutée à cette occasion.

Si vous appréciez la licence, des figurines POP! sont en vente sur Amazon.