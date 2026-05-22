ARC Raiders passe les 16 millions de ventes et prépare déjà sa grosse mise à jour

ARC Raiders n’a visiblement pas fini de surprendre. Dans sa dernière lettre financière consacrée au premier trimestre 2026, Nexon annonce que le jeu développé par Embark Studios a dépassé les 16 millions d’unités vendues dans le monde. Un chiffre important pour une nouvelle licence, d’autant plus que l’éditeur présente désormais le titre comme le lancement inédit le plus réussi de son histoire.

La progression est rapide. ARC Raiders était déjà à 4 millions d’unités au 10 novembre 2025, puis à 12 millions en janvier 2026 et 14 millions en février 2026. Le rapport financier de Nexon précise que le jeu avait atteint 15,5 millions d’unités cumulées à la fin du premier trimestre, avant de franchir plus récemment la barre des 16 millions.

Ce succès ne repose pas seulement sur les ventes initiales. Nexon insiste aussi sur l’engagement de la communauté, avec plus de 1,5 milliard d’heures jouées au total. L’éditeur indique également que plus de la moitié des joueurs actifs ont déjà passé plus de 100 heures sur le jeu, un indicateur précieux pour un titre pensé autour de la rétention, des mises à jour régulières et d’une progression sur la durée.

Pour Nexon, ARC Raiders représente donc plus qu’un simple carton commercial. L’éditeur estime que le jeu démontre la capacité d’Embark Studios à créer une nouvelle propriété intellectuelle occidentale capable de s’installer à l’échelle mondiale. Le titre a aussi contribué aux résultats record du groupe au premier trimestre 2026, avec un chiffre d’affaires trimestriel de 152,2 milliards de yens et un bénéfice opérationnel de 58,2 milliards de yens.

La suite passera par Frozen Trail, présentée comme la plus grosse mise à jour du jeu depuis son lancement. Attendue en octobre, elle ajoutera une large quantité de contenu gratuit, dont une nouvelle carte, mais aussi du contenu premium comme des tenues et des objets de personnalisation. L’objectif est clair, faire revenir les joueurs ayant déjà bouclé une bonne partie de l’expérience tout en attirant de nouveaux venus.

Lancé en octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam et l’Epic Games Store, ARC Raiders s’inscrit désormais parmi les réussites notables du jeu service récent. Reste à voir si Frozen Trail permettra au titre de prolonger cette dynamique, alors que Nexon reconnaît déjà que les ventes devraient progressivement se normaliser après un départ particulièrement solide.