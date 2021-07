Arcadegeddon : un nouveau jeu multijoueur PS5 en fuite avant le State of Play, premiers détails sur l'univers et le gameplay

IllFonic s'est fait un nom avec Friday the 13th: The Game, un jeu multijoueur asymétrique adaptant l'univers du slasher. Il s'est d'ailleurs fait remarquer par Sony Interactive Entertainment, qui a édité son projet suivant, Predator: Hunting Grounds (disponible pour 25,95 € chez Amazon.fr), opposant cette fois un Predator à des Marines, toujours lors de parties en ligne.

Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que la prochaine production de l'équipe sera encore une fois tournée vers le multijoueur. Gematsu et des internautes ont découvert le listing d'un certain Arcadegeddon, développé par IllFonic, sur les serveurs des organisations de classification des jeux vidéo taïwanais et sud-coréen. Il s'agira d'un jeu PS5, dont nous connaissons d'ores et déjà le logo et le principe.

Gilly, le propriétaire d'une salle d'arcade locale, essaie de sauver son entreprise d'une méga entreprise sans visage. Pour ce faire, il crée un super jeu, malheureusement la méga société pirate le jeu et y injecte un virus. Vous devez sauver le jeu et la dernière salle d'arcade de la ville natale. Ce jeu de tir multijoueur en constante évolution vous permet, ainsi qu'à trois amis, d'explorer plusieurs biomes, des mini-jeux, de trouver des coffres cachés et de vaincre de nombreux types d'ennemis et de boss. Arcadegeddon est une expérience multijoueur coopérative qui offre un mélange d'expériences PVE et PVP qui permet toutes les différentes vitesses de jeu.

À priori, fini le gameplay asymétrique, place à des parties coopératives jusqu'à 4 en PvE et PvP dans un monde mélangeant les codes de différents jeux d'arcade, façon Les Mondes de Ralph. SIE ayant amené Predator: Hunting Grounds sur PC, s'il est encore éditeur sur ce jeu, il n'est pas impossible qu'un portage sur ordinateur personnel ou même une version PS4 soient prévus.

Alors, à quand la révélation ? Rappelons qu'un State of Play aura lieu ce soir avec des informations sur des jeux développés par des studios tiers, il ne serait donc pas surprenant d'y retrouver Arcadegeddon.