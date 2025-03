Arizona Sunshine : fin du multijoueur en ligne en juillet 2025

Le premier Arizona Sunshine, l'un des pionniers du jeu VR moderne, mettra fin à son support du multijoueur en ligne le 1er juillet 2025. Cette décision résulte de l'arrêt du service UNet par Unity, la solution réseau sur laquelle repose son mode en ligne.





Un multijoueur condamné par la fin d'UNet



Depuis son lancement en 2016, Arizona Sunshine a maintenu une compatibilité avec le jeu en ligne, permettant aux joueurs de coopérer dans des affrontements contre des hordes de zombies. Cependant, Vertigo Games a confirmé que cette prise en charge prendra fin en raison de la suppression définitive du service UNet, prévue pour le 7 juillet 2025.

Pour rappel, UNet était la solution réseau native du moteur Unity avant d’être progressivement abandonnée à partir de 2019. Avec l'arrêt total du service, Vertigo Games n’a d’autre choix que de désactiver le mode multijoueur du jeu original.

Un impact limité sur la franchise



Bonne nouvelle pour les fans de la série : cette décision n’affectera pas la campagne solo d'Arizona Sunshine. De plus, les modes en ligne resteront disponibles sur Arizona Sunshine Remake et Arizona Sunshine 2, les nouvelles versions du jeu qui utilisent une infrastructure réseau différente.

Vertigo Games propose d’ailleurs un upgrade à prix réduit pour les possesseurs de l’édition originale : une mise à niveau vers le Remake est accessible pour 10 € sur Meta Quest, PlayStation VR 2 et Steam VR, à condition de rester sur la même plateforme.

Vers un renouvellement forcé pour les joueurs ?



La fin du multijoueur sur le premier Arizona Sunshine marque donc la fin d’une époque, mais aussi un tournant dans la stratégie de Vertigo Games. L’éditeur mise clairement sur les versions récentes du jeu pour assurer la pérennité de la franchise. Cette décision pourrait donc inciter les joueurs nostalgiques à passer sur le Remake ou à investir dans Arizona Sunshine 2 pour continuer à profiter de l’expérience en coopération.

Reste à voir si la communauté suivra ce mouvement ou si une solution alternative aurait pu être envisagée pour maintenir le multijoueur en vie. Mais, pour 10 euros, autant passer le cap et ainsi profiter des améliorations graphiques et de gameplay offerts par la nouvelle version, non ?