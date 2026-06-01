Asphalt Legends accueille Audi avec trois bolides et une saison dédiée

Le garage de Asphalt Legends continue de s’étoffer avec un renfort de poids. Gameloft annonce le déploiement de la mise à jour 51 de son jeu de course multiplateforme, avec l’arrivée officielle d’Audi parmi les constructeurs permanents du titre. Une intégration qui ne se limite pas à quelques véhicules ajoutés au catalogue, puisque l’éditeur accompagne cette nouveauté d’une saison dédiée, disponible du 27 mai au 23 juin 2026.

Avec cette mise à jour, Audi rejoint durablement la sélection de marques automobiles présentes dans Asphalt Legends. Le constructeur allemand, connu pour son héritage dans le sport automobile, son image technologique et ses modèles hautes performances, vient renforcer une liste déjà pensée pour séduire les amateurs de conduite arcade et de compétition en ligne.

Trois véhicules sont concernés par cette première vague de contenu. L’Audi R18 e-tron quattro est mise en avant dans un événement Pleins feux centré sur les courses de prototypes. Cette séquence spéciale repose sur la mécanique Course à la collection, permettant aux joueurs de récupérer des éléments destinés à prolonger leur progression, débloquer des véhicules et les améliorer. L’événement est disponible du 27 mai au 23 juin, avec une livrée exclusive réservée à cette opération.

La seconde voiture est l’Audi R8 LMP1 2000, proposée à travers un événement spécial prévu du 17 juin au 1er juillet. Cette fois, la progression s’organise en plusieurs étapes, avec des récompenses débloquées au fil des performances des joueurs. Les meilleurs pourront également obtenir une livrée exclusive.

Enfin, l’Audi R8 Coupé V10 performance quattro bénéficie d’un événement à durée limitée, plus direct et plus accessible. Celui-ci prend la forme d’une étape unique visible dans la section des événements quotidiens. Il sera disponible du 27 mai au 9 juin. Ce modèle est également intégré au Pass de légende, avec deux livrées supplémentaires pour celles et ceux qui souhaitent personnaliser davantage leur véhicule.

Pour Gameloft, cette arrivée marque une nouvelle étape dans la stratégie de Asphalt Legends, qui cherche à associer son gameplay arcade à des marques automobiles reconnues. Raúl Orrego, responsable du jeu chez Gameloft, explique que l’intégration d’Audi reflète la volonté du studio d’améliorer l’expérience des joueurs grâce à des collaborations avec des constructeurs majeurs.

Du côté d’Audi Tradition, Kai Mensing souligne que cette collaboration permet de prolonger l’ADN sportif de la marque dans un environnement interactif suivi par une communauté mondiale. Une manière pour le constructeur de mettre en avant certains de ses modèles emblématiques dans un espace numérique plus accessible que les circuits réels.

La mise à jour 51 de Asphalt Legends est disponible dès maintenant. La saison Audi se déroulera jusqu’au 23 juin 2026, tandis que les différents événements liés aux trois véhicules s’étaleront jusqu’au 1er juillet pour l’Audi R8 LMP1 2000.