Assassin's Creed Black Flag Resynced : date de sortie, éditions Deluxe et collector annoncées

Un retour attendu pour l’été 2026





Ne tournons pas autour du pot, Assassin’s Creed Black Flag Resynced arrivera officiellement le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series X/S et PC (voir les configurations), marquant le grand retour de l’un des épisodes les plus appréciés de la saga. Avec cette version revisitée, nous découvrons une volonté claire de moderniser l’expérience tout en conservant l’ADN du jeu original, notamment son exploration maritime et son ambiance de piraterie inimitable. Ce nouvel opus promet de tirer parti des machines actuelles avec des améliorations techniques notables, tout en invitant une nouvelle génération de joueurs à prendre la barre du Jackdaw. Nous nous préparons donc à replonger dans les Caraïbes avec une version plus ambitieuse et visuellement remise au goût du jour.

Pour commencer, une édition Deluxe d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced verra le jour et s’adresse aux joueurs souhaitant prolonger leur immersion dès le lancement. En plus du jeu complet, cette version inclut un Pack Naval Maître Assassin, apportant des éléments exclusifs pour personnaliser et renforcer le navire, ainsi qu’un Pack de personnage Maître Assassin qui enrichit l’expérience avec des équipements et contenus dédiés à Edward Kenway. À cela s’ajoute un bonus de précommande particulièrement évocateur, le Pack Carmin de Barbe-Noire, une touche esthétique inspirée de l’une des figures les plus emblématiques de la piraterie. Un contenu supplémentaire qui vient clairement accentuer la dimension immersive et personnalisable de cette nouvelle version.

Une édition collector taillée pour les fans





En parallèle de cette annonce, Ubisoft dévoile une édition collector particulièrement généreuse, pensée pour les amateurs de la licence et les collectionneurs. Cette version inclura le jeu complet accompagné d’un steelbook exclusif, mais aussi plusieurs objets emblématiques directement liés à l’univers d’Edward Kenway.

Nous retrouvons notamment une statue d’Edward Kenway de 31 cm, pièce centrale de cette édition, accompagnée d’une broche en métal, d’une carte du monde en tissu et d’un journal de bord. Pour renforcer encore l’immersion, une partition de chant de marin vient compléter cet ensemble, rappelant l’importance des célèbres chansons de pirates qui ont marqué l’expérience originale. Cette édition collector mise clairement sur la nostalgie, avec des objets qui parlent directement aux fans de la première heure.

Un retour en mer sous les meilleurs auspices





Avec cette date de sortie fixée et une édition collector aussi alléchante, Assassin’s Creed Black Flag Resynced s’impose déjà comme un rendez-vous incontournable de l’été 2026. Entre modernisation technique et respect de l’œuvre originale, ce retour d’Edward Kenway s’annonce comme un équilibre délicat mais prometteur. Reste désormais à voir si cette nouvelle version parviendra à capturer toute la magie de l’aventure initiale, tout en séduisant un public élargi.

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