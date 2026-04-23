Assassin's Creed Black Flag Resynced : comparaison vidéo entre le remake et le jeu original

Une refonte graphique visible dès les premières secondes





La question que tout le monde se pose : y a-t-il de grosses différences visuelles entre le vieux et jeu et le remake ? Eh bien cette vidéo comparative du jour d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced permet de constater immédiatement les efforts réalisés sur le plan visuel. Ne tournons pas autour du pot, les textures apparaissent nettement plus fines, offrant des surfaces plus détaillées aussi bien sur les personnages que sur les environnements. À cela s’ajoutent de nouveaux éléments intégrés dans les décors, enrichissant légèrement l’immersion et donnant plus de vie aux îles, aux villes et aux zones maritimes.

L’ensemble profite également d’un rendu global plus agréable, avec une gestion de la lumière et des effets modernisée qui rend l’expérience plus fluide et plus actuelle. Sans bouleverser les bases, cette version retravaillée apporte un vrai confort visuel qui correspond aux standards actuels.

Un lifting maîtrisé, mais une base inchangée





Malgré ces améliorations, la comparaison met aussi en évidence un point essentiel, le cœur du jeu reste strictement identique. De prime abord, nous retrouvons ici exactement les sensations du titre d’origine, avec simplement une couche graphique modernisée. Ce constat renforce une impression déjà évoquée précédemment, le projet se rapproche davantage d’un remaster que d’un véritable remake. Les améliorations sont bien présentes, mais elles restent en surface et ne transforment pas en profondeur l’expérience globale. Un choix qui séduira les nostalgiques, mais qui pourra laisser certains joueurs en attente d’une refonte plus ambitieuse.

Une sortie attendue malgré tout pour cet été





Au final, cette comparaison vidéo confirme la direction prise par Ubisoft, celle de moderniser sans dénaturer. Une approche prudente qui permet de redécouvrir un classique dans de meilleures conditions, sans prendre de risques majeurs. Reste désormais à voir si cette version saura convaincre sur la durée. Assassin’s Creed Black Flag Resynced est attendu le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series X/S et PC, et devrait attirer aussi bien les anciens joueurs que ceux qui n’avaient pas encore embarqué pour cette aventure pirate devenue culte.

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