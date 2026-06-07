Assassin's Creed Black Flag Resynced joue la carte du chant marin pour nous plonger au cœur de la piraterie

Un nouvel aperçu saisissant du remake de Black Flag





Finalement, tous les jeux du trailer servant à hyper les joueurs sont apparus d'une manière ou d'une autre lors du Summer Game Fest Live. Nous avons donc pu découvrir une nouvelle bande-annonce d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, le remake de l'aventure d'Edward Kenway dans les Caraïbes qui avait enfin été officialisée en avril avec le plein de détails. Celle-ci démarre avec les paroles de Caroline Scott, son épouse, avec une mise en parallèle des dangers de la vie de marin, soit une mer déchaînée et un navire ennemi en vue. Du côté des personnages, nous retrouvons James Kidd, Barbe Noire, Adéwalé ou encore ce bon vieux Bartholomew Roberts, juste après un plan sur des ruines mayas.

L'appel de la mer





La vidéo est surtout l'occasion de découvrir une nouvelle version de Leave Her Johnny par Woodkid, l'un des nombreux chants marins de l'aventure. Et, oui, le jeu a finalement lui aussi droit à sa version d'Ezio's Family, thème qui s'est imposé comme celui de la licence. Pour entendre tout cela plus longuement, l'artiste a partagé la chanson complète sur sa chaîne, à retrouver ci-dessous.

Quelques détails supplémentaires pour la route





Par ailleurs, une vidéo avec le directeur du jeu, Richard Knight, a été diffusée dans le cadre du Future Games Show. Elle revient sur des éléments déjà annoncés et montre du gameplay, par exemple avec la nouvelle membre de l'équipage Lucy Baldwin, dont l'intrigue tournera autour de la fortune de sa famille, ou encore le contenu inédit avec Barbe Noire. Il explique également qu'il y a toujours un semblant d'arc narratif lié au « présent » (aka modern day) faisant suite à ce que nous avons pu voir dans Assassin's Creed Shadows (donc pas grand-chose). De ce que nous avons déjà pu voir, il y aura quelques fichiers intéressants dans l'Animus Hub, mais cela devrait être plus anecdotique qu'autre chose par rapport à l'histoire d'Edward Kenway. Nous avons également la confirmation du retour des phases d'action sous-marines avec la plongée en cloche afin de dénicher des trésors (et se faire croquer par les requins), auxquelles s'ajoute la possibilité de nager n'importe où dans le monde ouvert.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced est pour rappel attendu le 9 juillet sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). Vous pouvez le précommander à 59,99 € chez Cdiscount, à la Fnac ou sur Amazon.