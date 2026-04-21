Assassin's Creed Black Flag Resynced se révèlera enfin cette semaine, hissez le pavillon noir !

« Le secret le moins bien gardé du monde du jeu vidéo » bientôt présenté





Cela fait des années maintenant, depuis l'été 2023, que la rumeur d'un remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag flotte sur la Toile. Entre informations d'insiders, propos de l'acteur Matt Ryan doublant Edward Kenway et fuite d'un organisme de classification, c'était un véritable secret de Polichinelle pour les joueurs, mais Ubisoft restait silencieux. Il aura fallu attendre les changements à la tête de la licence avec, entre autres, le retour de Jean Guesdon, pour que la machine marketing commence à se mettre en branle. Vous l'aurez sans doute constaté, les réseaux sont bien plus actifs depuis peu.

En mars dernier, il officialisait sans le nommer Assassin's Creed Black Flag Resynced, artwork à l'appui. Le bout du tunnel est proche, car c'est ce lundi que l'éditeur a enfin donné rendez-vous pour sa présentation mondiale, qui aura lieu le jeudi 23 avril à 18h00.

On sait que vous savez. Et il est temps que vous en sachiez encore plus.



RDV le jeudi 23 avril à 18H pour la présentation mondiale d'Assassin's Creed Black Flag Resynced ! ????‍☠️



???? https://t.co/cnBYOHgvMC pic.twitter.com/D1WPUQ6QB4 — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) April 20, 2026

Le teaser partagé ne manque clairement pas d'autodérision et nous montre le pavillon noir du Jackdaw, ainsi que notre protagoniste de dos. Les différents comptes liés à Assassin's Creed ont dans la foulée commencé à se mettre aux couleurs de la piraterie, donnant l'impression d'être revenu en 2013 ! Vous pourrez suivre la présentation ci-dessous :

Du teasing dans le hub de la licence





Par ailleurs, depuis vendredi dernier, les joueurs lançant Assassin's Creed Shadows ont pu remarquer un changement dans le menu des Mémoires de l'Animus Hub, qui à moins d'une nouvelle direction pour la licence devrait faire son retour à minima dans Assassin's Creed Black Flag Resynced. En dessous des souvenirs jouables de Naoe et Yasuke se trouve désormais une section « Données inconnues », montrant uniquement une silhouette numérique en guise de protagoniste, accompagnée par le fond générique attribué aux anciens personnages. Compte tenu du timing et de la reconnaissance du compte Twitter / X de la licence, il apparaît évident qu'il s'agit d'un teasing pour Edward Kenway.

Reste à voir si son apparence va être directement ajoutée après la révélation ou s'il y aura des éléments interactifs en jeu pour faire le lien et justifier notre future exploration des Caraïbes. Ce qui est sûr, c'est qu'en chargeant une partie de Shadows, un encart est bien là pour nous inviter à suivre la présentation.

Si vous souhaitez jouer à l'original sans devoir ressortir votre ancienne console, Assassin's Creed IV Black Flag - Gold Edition est vendu 35,99 € sur PC chez Gamesplanet.