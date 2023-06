Assassin's Creed Codename Jade : un test public à venir, de nouveaux détails et du gameplay partagés

Parmi la multitude de projets estampillés Assassin's Creed déjà annoncés, l'Ubisoft Forward de ce lundi soir en a mis en lumière trois. D'un côté, l'attendu Assassin's Creed Mirage sur consoles et PC, d'un autre le jeu en réalité virtuelle Assassin's Creed Nexus et enfin celui qui nous intéresse à présent, le titre mobile Assassin's Creed Codename Jade publié par Level Infinite. Bon, ce n'est clairement pas celui qui a eu droit au plus d'informations, mais nous avons tout de même eu droit à un aperçu in-game inédit.

Plongez dans la Chine ancienne à travers une aventure Assassin's Creed gratuite, jouable où vous voulez et quand vous voulez !



➡️ La Bêta fermée arrive bientôt, inscrivez-vous ici : https://t.co/iJamnBoznC ! pic.twitter.com/vaaeZi1Wid — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) June 12, 2023

L'alpha technique du jeu a été bouclée sur iOS l'an dernier et ce sont désormais des pré-inscriptions pour une phase de test publique qui viennent d'ouvrir, cette dernière étant prévue pour la fin de l'été. En termes de promesses, nous devons nous attendre à une intrigue, un gameplay et des visuels dans la lignée des épisodes principaux, mais sur iOS et Android grâce à l'utilisation de l'Unreal Engine. Les contrôles tactiles ont été pensés comme naturels et intuitifs afin de rendre justice aux assassinats, phases de parkour, de combat et d'exploration du monde ouvert, puisque c'est la formule d'Origins, Odyssey et Valhalla qui a été reprise ici. Cela se voit d'ailleurs avec l'utilisation d'une épée enflammée...

Pour rappel, l'action prendra place en Chine en 215 BCE, juste après la période des Royaumes combattants alors que la dynastie Qin unifie le territoire, sécurise des routes commerciales vers l'Ouest et commence à construire la Grande Muraille. Nous incarnerons un jeune disciple apprenant à maîtriser l'art de l'assassinat et qui va découvrir les secrets de cette dynastie, le tout sous l'égide d'un maître connu des fans maniant une lance. Bon, il n'y a pas trop le choix compte tenu de la temporalité, sans parler des fuites que nous avions vu passer. Il s'agira de Wei Yu, un proto-Assassin ayant précédé Bayek et Amunet. Nous apprendrons la Voie du Xia autrement appelée Voie de la vengeance, afin de punir les injustices et venir en aide à ceux dans le besoin. Et pour la toute première fois, nous serons capables de personnaliser notre Assassin, qui voyagera de la Grande Muraille à la capitale Xianyang, tout en combattant les nomades Xiongnu et déjouant des conspirations.

Bien qu'il soit toujours en plein développement, Assassin's Creed Codename Jade nous montrera davantage son monde, ses personnages et expériences de combat plus tard cet été. Dommage qu'il ne sorte pas sur consoles et PC, car c'est une époque que nous aurions préféré explorer ailleurs que sur un écran de smartphone ou tablette...