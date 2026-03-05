Assassin's Creed : Ubisoft officialise Black Flag Resynced, met à jour Unity et fait le point sur les projets à venir

Black Flag fera bien son retour





Officiellement, c'est le 4 mars 2013 qu'avait été officialisé Assassin's Creed IV: Black Flag, malgré les nombreuses fuites en amont. Eh bien, 13 ans plus tard, nous avons enfin eu la confirmation de l'existence d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, véritable secret de polichinelle. Comme vous le savez sans doute déjà, Ubisoft a revu ses plans de sortie suite à sa réorganisation. Depuis, Vantage Studios a nommé trois vétérans pour s'occuper du nouveau chapitre de la licence et rouvre enfin les vannes de la communication avec la communauté.

Ainsi, Jean Guesdon a pris la parole ce mercredi en vidéo et dans un article dévoilant un artwork avec Edward Kenway posant sur le mât d'un navire qui est sans doute le Jackdaw. La stratégie de communication nous laisse toutefois sceptique, puisque l'intéressé n'introduit pas clairement le projet, quand bien même le logo ne pourrait pas être plus clair à ce sujet, se contentant du commentaire suivant :

La spéculation autour d'Assassin's Creed ne date pas d'hier, mais il est important de le rappeler : « Rien n'est vrai. Tout est permis. » Eh bien... sauf que dans ce cas, certaines rumeurs ont le vent en poupe, pour une bonne raison. Continuez à scruter l'horizon.

Arno plus fluide que jamais





L'autre bonne nouvelle du moment, c'est l'annonce d'un patch 60 fps pour Assassin's Creed Unity, de sortie ce jeudi sur PS5 et Xbox Series X|S. Après Odyssey en août 2021, Origins en juin 2022 et Syndicate en novembre 2024, les fans voient donc enfin le bout du tunnel, puisqu'il s'agissait d'une forte requête de la communauté. Il sera d'ailleurs jouable gratuitement du 2 au 6 avril sur Xbox, ainsi que d'autres titres de la série.

Du changement à la tête de Hexe





D'autres futurs projets de la licence d'ores et déjà officialisés ont également refait parler d'eux, bien que rien de bien concret n'en ressorte au final.

Notons tout de même qu'Assassin's Creed Codename Hexe a un nouveau directeur créatif depuis peu... qui n'est autre que Jean Guesdon. Le jeu étant en développement depuis de nombreuses années maintenant, annoncé en septembre 2022 tout comme celui qui est devenu Shadows, cela soulève évidemment des questions sur l'impact qu'il aura. Auparavant, c'est Clint Hocking qui occupait ce poste, mais il a quitté Ubisoft, comme le rapportait VGC la semaine dernière.

Nous sommes conscients que nous n'avons pas dévoilé grand-chose sur ce projet, mais sachez qu'il est développé avec le plus grand soin par notre équipe de vétérans chez Ubisoft Montréal. Attendez-vous à une expérience Assassin's Creed unique, plus sombre et narrative, qui se déroule à un moment clé de l'histoire. Nous prenons le temps nécessaire pour concrétiser cette vision ambitieuse, ce qui signifie que nous resterons encore discrets quelque temps, mais nous apprécions l'enthousiasme sur nos réseaux sociaux et avons hâte de vous en révéler plus au moment opportun.

Pour rappel, ce jeu est développé par Ubisoft Montréal, avec Darby McDevitt en tant que directeur narratif, Kristen McGorry comme scénariste principale (lead writer) de son intrigue et Christopher Grilli qui a récemment rejoint le projet pour guider une autre équipe sur un autre contenu en tant que scénariste (lead scriptwriter).

Du multijoueur toujours prévu





Lui aussi annoncé en septembre 2022, le projet Invictus est toujours en gestation chez Ubisoft Montréal, par une équipe de vétérans ayant travaillé sur For Honor. Bref, rien de neuf à son sujet.

Nous savons que ce projet suscite beaucoup de curiosité. Oui, il propose une nouvelle approche du multijoueur dans la franchise, mais ce n'est pas exactement ce que laissent entendre les rumeurs. Les retours des joueurs sont au cœur de notre approche, et nous essayons d'impliquer notre communauté tôt dans le développement afin de pouvoir construire l'expérience ensemble. L'équipe est incroyablement passionnée par ce qu'elle développe, et son travail reflète notre objectif plus large d'offrir une plus grande variété d'expériences dans l'univers Assassin's Creed.

Les autres projets connus en développement





Nous avons également la confirmation qu'Assassin's Creed Jade est toujours prévu, alors que sa dernière apparition remonte à l'été 2023...

Plus intéressant, la question du jeu en coopération est abordée. À la base, ce Codename League développé par Ubisoft Annecy devait être lié à Assassin's Creed Shadows, mais a été annulé, comme le rapportait Origami le mois dernier. Pour autant, tout espoir n'est pas perdu, puisqu'il y a une volonté de l'éditeur de proposer quelque chose dans ce domaine.

Nous étudions également le retour du mode coopératif dans Assassin's Creed, un détail que nous savons très attendu. Et même si nous avons récemment choisi de réorienter un projet précoce, les enseignements tirés de ce travail nous aident déjà à façonner la suite. Nous pensons qu'il est important d'accorder à chaque projet le temps qu'il mérite et de le proposer à nos joueurs quand il est véritablement prêt.

Quant à la série live-action sur Netflix, nous devrions avoir de ses nouvelles prochainement.

Sayonara Shadows





Enfin, c'est en quelque sorte l'arrêt de mort d'Assassin's Creed Shadows qui a été signé. À l'approche de son premier anniversaire, nous apprenons qu'il « entre dans sa phase finale de support », avec des mises à jour moins fréquentes et de moindre envergure, bien que des surprises soient encore prévues. Un live aura lieu le 20 mars, qui pourrait éventuellement nous en dire plus à ce sujet.

Si l'aventure au Japon de Naoe et Yasuke vous intéresse, Gamesplanet la propose à 62,99 € sur PC.