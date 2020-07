Assassin's Creed Valhalla : couverture de l'artbook, comics Song of Glory, roman La saga de Geirmund et OST Song of the North dévoilés

Hier soir, durant l'Ubisoft Forward, l'éditeur a diffusé du gameplay d'Assassin's Creed Valhalla, de quoi contenter les fans qui n'attendaient que ça. Pour autant, ce n'est pas le seul élément qui a été abordé, car le communiqué officiel était accompagné pour commencer d'un visuel pour l'artbook, avec la version féminine d'Eivor armes en main. Si vous avez loupé notre article, sachez qu'une édition collector limitée va être éditée, cette fois par Dark Horse Books.

L'éditeur se chargera aussi d'un nouveau comics intitulé Song of Glory, en trois numéros, réalisé par Cavan Scott (scénario), Martín Túnica (dessins) et Michael Atiyeh (coloration), servant de préquelle au jeu et dont la sortie du #1 est d'ores et déjà fixée au 21 octobre. Toujours côté livre, le roman Assassin's Creed Valhalla – La saga de Geirmund écrit par Matthew J. Kirby sera édité aux éditions Bragelonne et nous contera une histoire inédite prenant place à l'époque du jeu, mais en mettant cette fois en scène un certain Geirmund Hellskin, un « homme déterminé à prouver sa valeur en tant que guerrier viking, qui rejoint les rangs de l'armée du roi Guthrum pour participer à l'invasion de l'Angleterre ». La couverture sera partagée à la fin du mois, réalisée par l'artiste coréen Jung Gi Kim.

Enfin, les amateurs de bonne musique n'auront pas à patienter jusqu'à la sortie pour écouter plusieurs pistes de l'OST, car l'EP Out of the North de sept titres composés par Jesper Kyd et Sarah Schachner, dont une chanson d'Einar Selvik, sera disponible en téléchargement légal le 17 juillet sur Spotify, l'album complet étant lui disponible en précommande sur iTunes.

Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla est attendu le 17 novembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC( Epic Games Store et Uplay) et Stadia, en plus d'une disponibilité pour les abonnés Uplay+. Des versions PS5 et Xbox Series X seront lancées avec ces mêmes consoles, avec la possibilité d'acquérir le jeu sur next-gen gratuitement en l'ayant acheté sur PS4 et Xbox One, vous commencez à connaître la chanson. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec l'édition standard disponible à 55,99 € sur la plateforme de Microsoft chez notre partenaire Amazon.

