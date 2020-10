Assassin's Creed Valhalla : Eivor et ses compagnons vikings lancent un raid sur nos écrans dans un spot TV CGI dévoilant la VF

Les Vikings d'Ubisoft vont prendre d'assaut nos consoles, PC et plateformes de streaming d'ici une dizaine de jours dans Assassin's Creeed Valhalla. AAA grand public oblige, l'éditeur ne manquera pas d'en assurer la promotion sur nos écrans et vient donc de diffuser la version intégrale de son spot TV en CGI réalisé en collaboration avec DDB Paris.

Nous retrouvons donc la version masculine d'Eivor, décidément bien plus mise en valeur que son incarnation féminine, qui nous explique face caméra de quelle manière rentrer dans l'Histoire, se jouant au passage des clichés sur son peuple. Arrivée sur les côtes en drakkar, pillage et massacre dans les règles de l'art, tout y passe. Vous noterez au passage que la version française du personnage est doublée par Adrien Antoine, bien connu des adeptes du MCU pour donner le change au Thor de Chris Hemsworth, et qui est bien familier avec la licence. En effet, c'est aussi lui qui doublait Alexios dans Assassin's Creed Odyssey, ce qui n'aidera pas forcément les joueurs à bien s'attacher au personnage, mais passons. Si vous préférez la voix de Magnus Bruun, faites-vous plaisir avec le spot en anglais ci-dessous.

La sortie d'Assassin's Creed Valhalla est fixée au 10 novembre sur PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Stadia, les 12 et 19 novembre sur PS5, et au lancement de la chaîne de l'éditeur sur Amazon Luna. Une mise à jour de 2,9 Go sera diffusée Day One. Les différentes offres concernant les éditions standard et Gold sont à retrouver dans notre article dédié.

