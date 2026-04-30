AV Access présente l'iDock B23 : une station d'accueil KVM d'élite 8K à trois écrans conçue pour le jeu compétitif

AV Access, un leader mondial des appareils Pro AV et de conférence, dévoile fièrement l'iDock B23, le tout dernier modèle phare de sa série iDock. Conçu pour les joueurs compétitifs et les streamers qui exigent des performances visuelles sans compromis, l'iDock B23 offre une sortie 8K@60Hz, une prise en charge de trois écrans et une conception de station d'accueil 12-en-1, ce qui en fait une solution tout-en-un pour le jeu à taux de rafraîchissement élevé, le streaming en direct et la commutation fluide entre les appareils.

Les joueurs professionnels et les créateurs luttent souvent avec des configurations complexes, l'encombrement des câbles et la nécessité de basculer entre plusieurs systèmes, a déclaré Bill Liao, CTO d'AV Access. L'iDock B23 résout ces défis en combinant une sortie triple écran, la clarté 8K et une station d'accueil complète dans un seul appareil simplifié.

Comment partager 3 écrans entre un PC de jeu et un ordinateur portable de travail.

Station d'accueil KVM iDock B23

Voir chaque détail et réagir à chaque image

Dans le jeu compétitif, la différence entre gagner et perdre se résume souvent à ce qui est vu et à la rapidité avec laquelle un joueur peut réagir. L'iDock B23 offre une sortie de résolution ultra-haute 8K afin que chaque scène soit rendue avec une clarté réaliste, plongeant les joueurs totalement dans l'action. Soutenu par un support 4K@165Hz, 1440P@240Hz et 1080P@240Hz avec une compatibilité VRR G-Sync et FreeSync, chaque mouvement de l'ennemi est enregistré instantanément et chaque transition de scène se fait sans flou ni déchirure, maintenant l'affichage parfaitement synchronisé avec l'action à tout moment.

Plus d'espace d'écran et plus de contrôle sur le jeu

Une vue plus large signifie une meilleure conscience de la situation et un sens du jeu plus fort. Avec la prise en charge de jusqu'à trois moniteurs externes, un ordinateur de bureau peut s'étendre sur trois écrans jusqu'à 8K@60Hz ou 4K@165Hz, gardant les cartes, les statistiques en temps réel et les communications d'équipe chacune sur un affichage dédié, restant présent avec les communautés et les publics tout en jouant ou en streamant. Les utilisateurs d'ordinateurs portables peuvent étendre leur affichage sur deux écrans 4K@60Hz plus un écran 4K@30Hz supplémentaire pour une configuration multi-écrans polyvalente.

Basculez entre votre configuration de jeu et votre PC de travail en un clic

Plus besoin de débrancher des câbles ou de reconfigurer les écrans. L'iDock B23 bascule instantanément via le bouton du panneau avant ou la télécommande filaire incluse, avec une réponse sans latence, les claviers, souris et écrans sont prêts immédiatement sans interruption du jeu. Les PC en veille se réveillent automatiquement, de sorte que passer d'un match classé à un streaming en direct ou à une session de travail ne prend qu'un seul clic.

Chaque périphérique dans un seul hub sans encombrement

Un bureau propre est un bureau concentré. La station d'accueil 12-en-1 de l'iDock B23 intègre l'USB 3.0, l'USB-C, le Gigabit Ethernet, un emplacement pour carte SD, une prise audio 3,5 mm, des sorties HDMI et DisplayPort dans un seul concentrateur, avec des connexions USB directes pour les claviers, souris et casques de jeu. Avec un transfert de données de 10 Gbps, une charge USB-C de 100 W et un réseau LAN Gigabit disponible pour les deux systèmes connectés, chaque session reste alimentée et connectée, car en multijoueur, une connexion perdue peut décider du match.

L'iDock B23 est conçu pour les utilisateurs qui exigent le plus haut niveau de clarté visuelle et d'efficacité de flux de travail. Il est désormais disponible sur notre site officiel et notre boutique Amazon, a ajouté Bill Liao. Que vous éditiez une vidéo 8K, conceviez des graphiques complexes ou plongiez dans un jeu immersif, cette station d'accueil KVM tout-en-un vous donne la puissance et la flexibilité de travailler et de jouer, sans compromis.

À propos d'AV Access

AV Access est le fabricant et innovateur professionnel mondial d'appareils Pro AV et de conférence avancés. Son portefeuille de produits comprend des extendeurs HDMI / KVM, des répartiteurs, des commutateurs, des commutateurs KVM et stations d'accueil, l'AV sur IP et des solutions de conférence sans fil, conçus pour les professionnels et les passionnés du jeu, de la maison intelligente, de l'entreprise, de l'éducation, de la vente au détail, de la santé et au-delà.



S'appuyant sur une solide base de R&D, une chaîne d'approvisionnement robuste et une équipe mondiale expérimentée, AV Access continue de repousser les limites de ce que la technologie AV peut faire. Les utilisateurs peuvent en savoir plus sur AV Access.