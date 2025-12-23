Avatar: Frontiers of Pandora, retrouvez-nous sur Twitch pour arpenter l'extension D'entre les Cendres

Avatar: Frontiers of Pandora, retrouvez-nous sur Twitch pour arpenter l'extension D'entre les Cendrespar Nicolas Balaguer
Cette semaine semble majoritairement consacrée aux nouveautés d'Avatar Frontiers of Pandora. Nous allons découvrir le nouveau contenu, mais également revenir sur la campagne vanilla.
Le chemin fut compliqué pour planifier convenablement la couverture du triple A de Massive Entertainment, mais nous sommes désormais parés ! Nous vous raconterons les mésaventures rencontrées, tout en décortiquant les avantages/inconvénients des différentes options d'Avatar: Frontiers of Pandora. D'un côté, Ghost découvrira le nouveau DLC D'entre les Cendres sur GeForce Now Blackwell, de l'autre JohnyBoy va s'attaquer à la campagne d'origine sur PS5. Les deux pourrons de temps à autre se réunir pour exploiter le mode coop. Rendez-vous sur notre chaîne Twitch ou sur cette news le matin ou l'après-midi, afin de partager vos expériences sur le jeu ou discuter d'autre chose.
Hâte de pouvoir échanger avec vous sur la grande aventure Avatar ou autre.
Vous pouvez aussi retrouver nos vidéos et nos lives sur l'actualité, la réalité virtuelle sur notre chaîne YouTube.
|
Nicolas Balaguer
|Grand voyageur des mondes virtuels depuis plus de trois décennies, j'ai visité des milliers d’univers et de gameplay différents. Tous ces périples m'ont permis de façonner mon existence sur cette terre et vivre de superbes histoires dans cette vie.