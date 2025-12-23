Avatar: Frontiers of Pandora, retrouvez-nous sur Twitch pour arpenter l'extension D'entre les Cendres

Le chemin fut compliqué pour planifier convenablement la couverture du triple A de Massive Entertainment, mais nous sommes désormais parés ! Nous vous raconterons les mésaventures rencontrées, tout en décortiquant les avantages/inconvénients des différentes options d'Avatar: Frontiers of Pandora. D'un côté, Ghost découvrira le nouveau DLC D'entre les Cendres sur GeForce Now Blackwell, de l'autre JohnyBoy va s'attaquer à la campagne d'origine sur PS5. Les deux pourrons de temps à autre se réunir pour exploiter le mode coop. Rendez-vous sur notre chaîne Twitch ou sur cette news le matin ou l'après-midi, afin de partager vos expériences sur le jeu ou discuter d'autre chose.

Hâte de pouvoir échanger avec vous sur la grande aventure Avatar ou autre.

