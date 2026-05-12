Battlefield 6 Saison 3 : les cartes cultes reviennent avec Train vers Golmud et Bazar du Caire

Electronic Arts et Battlefield Studios lancent ce 12 mai 2026 la Saison 3 de Battlefield 6 et REDSEC. Cette nouvelle vague de contenu s’adresse directement aux vétérans de la licence avec deux cartes emblématiques réinventées pour l’occasion. Entre Train vers Golmud, Bazar du Caire et le retour du mode Anéantissement, cette saison mise sur un mélange de nostalgie, de compétition et de batailles à grande échelle.

La première phase, baptisée Hégémonie guerrière, débute aujourd’hui avec Train vers Golmud. Inspirée de Golmud Railway, l’une des cartes marquantes de Battlefield 4, cette version revisitée devient la plus grande carte de Battlefield 6 à ce jour. Le terrain a été repensé pour des affrontements modernisés, avec un espace aérien élargi, un relief plus marqué et des structures supplémentaires permettant de contourner les positions ennemies. La voie ferrée reste au cœur de l’expérience avec son train en mouvement, pensé comme un élément stratégique des batailles à grande échelle.





Cette première phase marque également l’arrivée du mode classé dans REDSEC, lancé avec le Battle Royale en Quatuors. Les joueurs pourront progresser de Recrue à Maître, tandis qu’un emblème exclusif sera réservé au Top 250 mondial. La progression prendra en compte les éliminations, les assistances confirmées et le placement final. Ce nouveau cadre compétitif doit permettre aux joueurs les plus investis d’afficher plus clairement leurs performances sur le champ de bataille.

Le 9 juin 2026, la phase Déflagration introduira Bazar du Caire. Cette carte est une relecture de Grand Bazaar, issue de Battlefield 3, désormais transposée dans la capitale égyptienne. Elle privilégiera les combats rapprochés dans des ruelles, des boutiques et des zones confinées propices aux embuscades. Avec cette carte plus urbaine, la saison proposera un contraste net avec l’ampleur de Train vers Golmud.

Cette même phase verra aussi revenir le mode Anéantissement en 32 contre 32. Déjà connu des joueurs de Battlefield 4, ce mode revient dans une version annoncée comme plus stratégique et plus disputée, où la coordination d’équipe devrait rapidement faire la différence. Une variante temporaire en 8 contre 8, nommée Anéantissement Tactique, arrivera plus tard durant la saison.

La Saison 3 se terminera le 30 juin avec Cible prioritaire, qui introduira le mode Battle Royale Facile et le premier événement Collection. Les joueurs pourront y remplir des contrats et débloquer des récompenses exclusives, dont des éléments cosmétiques et une nouvelle arme de corps-à-corps. Le gadget Brouilleur portatif, de nouvelles armes et un Passe de combat inédit complèteront également cette saison.

Battlefield 6 et REDSEC sont disponibles sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, EA app et Epic Games Store.