BlizzCon 2026 : « Hammer Down ! », Darin De Paul de retour pour enflammer la soirée des fans

La BlizzCon 2026 continue de dévoiler son programme, et l’un des moments les plus appréciés par la communauté vient de se préciser. Blizzard Entertainment annonce le retour de Darin De Paul en tant qu’hôte de la soirée communautaire, qui viendra clôturer la première journée de l’évènement. L’acteur de doublage reprendra son rôle de maître de cérémonie pour mettre en avant la créativité des fans de l’univers Blizzard.

Darin De Paul occupe une place particulière dans l’histoire récente de Blizzard Entertainment. Il est notamment connu pour avoir prêté sa voix à Reinhardt dans Overwatch, à N’Zoth dans World of Warcraft, ainsi qu’à plusieurs autres personnages marquants du catalogue de l’éditeur. Sa présence s’impose presque comme une évidence, tant l’acteur est devenu un visage familier des grands rassemblements organisés autour des licences de Blizzard. Son énergie sur scène, régulièrement saluée par les fans, participe aussi à cette image, notamment lorsqu’il reprend avec force certaines répliques devenues cultes comme le fameux « HAMMER DOWN ! ».

Cette annonce intervient alors que les inscriptions aux concours de cette célébration des fans approchent de leur clôture. Blizzard Entertainment rappelle que les participants ont jusqu’au 15 mai 2026 pour proposer leur candidature dans les différentes catégories. Les concours de cosplay, de courts métrages, de talent et le concours artistique permettront une nouvelle fois aux fans de présenter leurs créations devant la communauté Blizzard.

Le concours de cosplay aura droit cette année à un jury international composé de personnalités reconnues dans ce domaine. Tiffany Gordon Cosplay fera partie des juges, après avoir remporté le premier prix de cosplay de la BlizzCon 2023 avec son costume de Lilith. Spécialisée dans la fabrication de tenues et d’accessoires à partir de cuir, de mousse ou encore de tissu, elle partage aussi son savoir-faire avec celles et ceux qui souhaitent créer leurs propres costumes.

SameerTikkaMasala sera lui aussi présent dans le jury. Cosplayeur pionnier en Inde, il a remporté plus de 40 prix et a déjà participé à plusieurs compétitions internationales en tant que juge. Son expérience dans le cinéma et la télévision, où il travaille depuis 2016, lui permet également d’apporter une expertise solide dans la conception de costumes, d’accessoires et de décors.

Le jury accueillera également Kamui Cosplay, un duo très suivi dans le milieu du cosplay et du jeu vidéo. Ses créations élaborées et ses tutoriels de fabrication diffusés sur les réseaux sociaux lui ont permis de toucher une large communauté de passionnés. Kamui Cosplay apportera ainsi un regard à la fois technique et créatif à cette nouvelle édition du concours.

Cinderys fera aussi partie des juges. Cosplayeuse professionnelle et artiste conceptuelle 3D, elle avait remporté le grand prix de la BlizzCon 2019 lors de la soirée communautaire, ainsi que le prix de la création colossale pour son cosplay du démon primordial Leah. Elle partage aujourd’hui son travail sur les réseaux sociaux, lors de salons et pendant ses diffusions sur Twitch.





Enfin, Cestlasara complètera ce jury. Cosplayeuse depuis 2002, elle s’est spécialisée dans la couture appliquée à la création d’armures. Finaliste de la soirée communautaire en 2018 et 2019, elle a ensuite rejoint Blizzard Entertainment comme ingénieure du support informatique. Elle représentera également l’évènement en tant qu’ambassadrice BlizzCon pour cette édition 2026. Son parcours illustre le lien parfois très direct entre la passion des fans et les équipes qui font vivre les licences de l’éditeur.

Les autres concours de ce rendez-vous de la communauté seront, comme lors des éditions précédentes, évalués par des experts créatifs de Blizzard Entertainment. Le concours artistique, les courts métrages et les performances de talents seront donc confiés à des équipes spécialisées dans ces domaines. L’éditeur conserve ainsi une organisation centrée sur les savoir-faire propres à chaque discipline.

Avec cette nouvelle annonce, Blizzard Entertainment rappelle surtout que la BlizzCon reste aussi un évènement porté par sa communauté. Les cosplays, créations artistiques, vidéos et performances y occupent une place importante, au même titre que les annonces liées aux jeux. Les derniers jours d’inscription seront donc décisifs pour les fans qui souhaitent présenter leur travail sur la grande scène de Blizzard.

Les personnes intéressées peuvent retrouver les informations sur les concours, le jury et la BlizzCon 2026 sur BlizzCon.com.