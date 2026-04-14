Bloodborne : la licence fera bien son retour... avec un film d'animation

Bloodborne n'est pas mort





Cela fait déjà plus de 11 ans qu'est sorti Bloodborne sur PS4, un Action-RPG de FromSoftware qu'il n'est plus nécessaire de présenter et qui reste à ce jour une exclusivité sur l'ancienne console de Sony. Quand d'autres titres ont pu disposer d'un patch sur PS5 voire d'un remaster ou remake alors qu'ils étaient plus récents (coucou les The Last of Us), la communauté des fans de Souls-like reste donc toujours sur sa faim. Pire encore, Bluepoint Games a été fermé et nous avons appris dans la foulée que le studio aurait pitché l'idée d'un remake, sans que cela n'aboutisse.

Pour autant, la licence n'est pas enterrée et va même faire son retour d'une manière totalement inattendue, à savoir au cinéma !

Les premiers détails du film Bloodborne





Comme nous l'a appris Variety cette nuit, le président de Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, Sanford Panitch, a annoncé durant la CinemaCon 2026 de Las Vegas un projet de film d'animation Bloodborne destiné à un public adulte (Rated R aux États-Unis). Il est co-produit par PlayStation Productions, Lyrical Animation et... Sean McLoughlin. Oui, le vidéaste irlandais plus connu sous le pseudonyme Jacksepticeye est de l'équipe, car après tout pourquoi pas, sachant qu'il a passé de nombreuses heures à explorer Yharnam. Le financement est de son côté assuré par Sony Pictures et Lyrical Media, la maison-mère du studio cité ci-dessus. Pour le moment, nous savons seulement que ce long-métrage devrait rester fidèle à l'esprit du jeu, ce qui peut tout et rien dire à la fois, donc wait & see.

Fait intéressant, lors de l'annonce du film Death Stranding Mosquito, il avait été indiqué que Line Mileage coproduisait aux côtés de Kojima Productions. Depuis, l'entité a été acquise par Lyrical Media, qui a lancé Lyrical Animation dans la foulée, comme l'annonçait Deadline en novembre dernier.

Vous trouverez ci-dessous la vidéo de Jacksepticeye réagissant à l'officialisation du projet dont il est producteur :

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