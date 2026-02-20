Bluepoint Games (Demon's Souls) ne survivra pas à l'annulation de son jeu God of War, Sony va fermer le studio

Un studio renommé... jeté aux oubliettes





Il y a une semaine, les joueurs ont pu assister à un State of Play de haute volée en termes d'annonces, diffusé quelques jours après les bons résultats financiers du segment G&NS de Sony. C'est donc avec stupeur que nous avons appris ces dernières heures une nouvelle laissant un goût amer en bouche, celle de la fermeture dans les prochains jours de Bluepoint Games...

C'est comme bien souvent dans ce genre de cas le journaliste Jason Schreier de Bloomberg qui a rapporté cette information, fournissant quelques détails au passage. Ce sont ainsi environ 70 employés qui vont perdre leur emploi avec la fermeture du studio dès le mois de mars, comme l'a confirmé un représentant de PlayStation, précisant que la décision est survenue à la suite d'une récente revue des affaires de l'entreprise et ajoutant ce qui suit :

Bluepoint Games est une équipe incroyablement talentueuse et son expertise technique a permis d'offrir des expériences exceptionnelles à la communauté PlayStation. Nous les remercions pour leur passion, leur créativité et leur savoir-faire.

Un beau parcours entaché par d'incompréhensibles décisions





Dès sa fondation en 2006, Bluepoint Games a collaboré avec Sony Computer Entertainment pour son premier jeu, Blast Factor, avant d'enchaîner avec la compilation remastérisée God of War Collection de la PS3. C'est d'ailleurs dans ce domaine que le studio a toujours excellé, s'attaquant à Ico & Shadow of the Colossus Classics HD bien des années avant de réaliser le remake de Shadow of the Colossus. Son dernier projet en solo remonte à 2020 et n'était autre que Demon's Souls, là encore un remake qui a été salué par la critique. Plus étonnant et moins connu, il avait réalisé le portage Xbox 360 de Titanfall premier du nom.

Ce n'est qu'après tout ça, en 2021, que Sony a sorti son chéquier pour racheter Bluepoint Games, le faisant intégrer les PlayStation Studios. Depuis, il n'a sorti aucun jeu, bien qu'ayant aidé au développement de God of War Ragnarök. Et c'est justement cette licence qui lui a collé à la peau jusqu'au bout, mais pas comme il l'aurait fallu. En effet, la poursuite insensée des jeux service de SIE lui a fait développer un God of War live service qui a finalement été annulé début 2025 après plusieurs années de développement.

Les fuites de visuels du projet en octobre dernier montraient clairement l'utilisation d'assets liés à la Grèce antique. C'est pourtant Santa Monica Studio en interne qui va développer God of War Trilogy Remake, en plus de son prochain jeu inédit. La question de la gestion des ressources de la part des responsables de chez PlayStation est pour le coup assez discutable. Et sans même parler de cette licence, les joueurs demandent depuis des années un remake, remaster ou autre portage de Bloodborne sur PS5 et PC. S'il fallait vraiment un projet à Bluepoint pour assurer sa rentabilité, il était tout trouvé...

Un discours qui sonne creux





Pour terminer, voici la traduction de la déclaration qu'a effectuée Hermen Hulst, partagée sur ResetEra, et qui confirme la fermeture du studio. Si Jim Ryan n'était pas apprécié des joueurs, ce dernier commence lui aussi à être bien mal vu par une partie de la communauté avec ce genre de décision.

Bonjour à tous, Je souhaitais partager une information importante venant du Studio Business. Comme je l'ai mentionné lors de la réunion de décembre, l'année 2025 a été marquée par de nombreux succès chez PlayStation Studios. Ghost of Yōtei a rencontré un succès critique et commercial, Death Stranding 2: On the Beach a une fois de plus démontré notre engagement envers l'excellence narrative, et Helldivers 2 et MLB The Show continuent de fidéliser les joueurs et de générer des revenus. Parallèlement, nous évoluons dans un contexte industriel de plus en plus difficile. La hausse des coûts de développement, le ralentissement de la croissance du secteur, l'évolution des comportements des joueurs et les difficultés économiques générales rendent la création de jeux plus complexe de façon durable. Pour faire face à cette réalité, nous devons continuer à nous adapter et à évoluer. Nous avons examiné attentivement nos activités afin de garantir notre succès actuel tout en nous positionnant favorablement pour l'avenir. Par conséquent, nous fermerons Bluepoint Games en mars. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Bluepoint est une équipe incroyablement talentueuse et son expertise technique a permis d'offrir des expériences exceptionnelles à la communauté PlayStation. Je tiens à remercier toute l'équipe de Bluepoint pour sa créativité, son savoir-faire et son engagement envers la qualité. Dans la mesure du possible, nous nous efforcerons de trouver des opportunités pour certains employés concernés au sein de notre réseau mondial de studios. Je sais que cette nouvelle est difficile à entendre, mais je suis confiant dans la direction que nous prenons. La créativité, l'innovation et la création d'expériences inoubliables pour les joueurs restent au cœur de PlayStation Studios. Nous avons une feuille de route solide pour l'exercice 2026, avec de nombreuses perspectives pour les mois à venir. Merci pour votre dur travail et votre soutien continu. Cordialement, Hermen Hulst

CEO, Studio Business Group

