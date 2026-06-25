BON PLAN GTA VI : 60 € au lieu de 80 €, économisez dès maintenant

GTA VI moins cher avant sa sortie, v'là les bonnes affaires à saisir





L'attente autour de Grand Theft Auto VI atteint des sommets et les précommandes sont désormais ouvertes chez de nombreux commerçants. Alors que le prix conseillé du blockbuster de Rockstar Games est fixé à 79,99 €, plusieurs enseignes cassent déjà les prix et permettent de réserver cette future production pour 60 € ; une économie de 20 € quand même ! Cette économie est loin d'être négligeable pour l'un des jeux les plus attendus de la décennie. Mieux encore, ces offres permettent de profiter des différents bonus de précommande.

Voici les principales enseignes qui proposent actuellement GTA VI autour de 60 €.

Sur PS5 :

Sur Xbox Series X & S :



Les tarifs peuvent évoluer rapidement en fonction des stocks et des opérations promotionnelles en cours.

Une avalanche de bonus pour toutes les précommandes





Précommander GTA VI ne permet pas seulement d'économiser quelques euros, la firme a également prévu plusieurs récompenses exclusives pour les joueurs qui réserveront leur exemplaire avant la sortie. Toutes les éditions précommandées donnent accès au pack Vintage Vice City, un contenu nostalgique inspiré de l'âge d'or de Vice City. Celui-ci comprend notamment une Vapid Stanier de 1955, un garage exclusif près d'Ocean Beach, des tenues inédites pour Jason et Lucia ainsi qu'un habillage d'arme inspiré de Tommy Vercetti.

Faut-il précommander GTA VI maintenant ?





Entre une réduction immédiate pouvant atteindre près de 20 €, les nombreux bonus de précommande et l'engouement colossal autour du titre, les offres actuelles ont de quoi séduire les fans de la licence. Nous conseillons toutefois de comparer régulièrement les tarifs, certaines enseignes n'hésitant pas à ajuster leurs tarifs au fil des semaines. Cependant, il est vrai que GTA VI à 60 €, ça ne se refuse pas…

Avec une sortie fixée au 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X & S, le compte à rebours est désormais lancé pour ce qui s'annonce déjà comme l'un des plus gros événements vidéoludiques de l'histoire.

Lire aussi : Grand Theft Auto VI : la « meilleure expérience » sera sur PS5, quelques points techniques évoqués