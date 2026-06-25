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BON PLAN GTA VI : 60 € au lieu de 80 €, économisez dès maintenant

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Pourquoi payer plein tarif quand plusieurs enseignes proposent déjà GTA VI avec près de 20 € de réduction ?

GTA VI moins cher avant sa sortie, v'là les bonnes affaires à saisir

L'attente autour de Grand Theft Auto VI atteint des sommets et les précommandes sont désormais ouvertes chez de nombreux commerçants. Alors que le prix conseillé du blockbuster de Rockstar Games est fixé à 79,99 €, plusieurs enseignes cassent déjà les prix et permettent de réserver cette future production pour 60 € ; une économie de 20 € quand même ! Cette économie est loin d'être négligeable pour l'un des jeux les plus attendus de la décennie. Mieux encore, ces offres permettent de profiter des différents bonus de précommande.

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Voici les principales enseignes qui proposent actuellement GTA VI autour de 60 €.

Sur PS5 :

Sur Xbox Series X & S :


Les tarifs peuvent évoluer rapidement en fonction des stocks et des opérations promotionnelles en cours.

Une avalanche de bonus pour toutes les précommandes

Précommander GTA VI ne permet pas seulement d'économiser quelques euros, la firme a également prévu plusieurs récompenses exclusives pour les joueurs qui réserveront leur exemplaire avant la sortie. Toutes les éditions précommandées donnent accès au pack Vintage Vice City, un contenu nostalgique inspiré de l'âge d'or de Vice City. Celui-ci comprend notamment une Vapid Stanier de 1955, un garage exclusif près d'Ocean Beach, des tenues inédites pour Jason et Lucia ainsi qu'un habillage d'arme inspiré de Tommy Vercetti.

Grand Theft Auto VI GTA 6 pack Vintage Vice City 09 24 06 2026

Faut-il précommander GTA VI maintenant ?

Entre une réduction immédiate pouvant atteindre près de 20 €, les nombreux bonus de précommande et l'engouement colossal autour du titre, les offres actuelles ont de quoi séduire les fans de la licence. Nous conseillons toutefois de comparer régulièrement les tarifs, certaines enseignes n'hésitant pas à ajuster leurs tarifs au fil des semaines. Cependant, il est vrai que GTA VI à 60 €, ça ne se refuse pas…

Avec une sortie fixée au 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X & S, le compte à rebours est désormais lancé pour ce qui s'annonce déjà comme l'un des plus gros événements vidéoludiques de l'histoire.

Lire aussi : Grand Theft Auto VI : la « meilleure expérience » sera sur PS5, quelques points techniques évoqués

redacteur vignetteMartial DUCHEMIN
Rédacteur en chef - Spécialiste Japon
Résident au Japon qui a trois passions dans la vie : les jeux vidéo, les figurines, et la bouffe. Adore les balades à Akiba, le retrogaming, et les salles d'arcade. Ma vie est vouée à Dragon Ball.
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Reduction GTA VI Grand Theft Auto VI Promotions Rabais Bon Plan

Commenter 3 commentaires

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DplanetHD
Pas de précommande possible de « version physique » (code de téléchargement dans la boîte du jeu) de GTA 6 version Ultime à 100€ dans les magasins en ligne (Amaz, FNAC) ?

Seule l’édition Standard à 80€ semble disponible…

Donc obligé de passer par le PSN pour l’édition Ultime ?
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Alexandre S.
Il n'y a qu'une édition "physique" et c'est pour le jeu de base, donc il faudra ensuite acheter la mise à niveau, dont le prix reste inconnu (s'ils ne font pas les rats, ce sera 20€). Tout est indiqué dans ma news d'hier.
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tylerfc
Amazon niveau précommande ce n'est plus ce que c'était. Les 3/4 du temps ils me plantent au niveau du délai. Je n'ai par exemple pas reçu mon starfox pour le moment et précommander dès son annonce.

Alors un jeu à succès comme gta, j'imagine même pas le nombre de personne qui vont se faire planter par eux.

Depuis au moins 3 ans je suis déçu des preco amazon alors que les autres enseignes type fnac, carrefour, leclerc, non.
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