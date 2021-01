BON PLAN HTC Vive Pro EYE avec caméras de tracking et manettes à 550 euros (- 50%) !

Le HTC Vive Pro EYE est un casque VR qui possède, en plus des qualités de son grand frère le HTC Vive Pro, un système qui permet le suivi des yeux couplé à un rendu fovéal afin que, pour les applications compatibles, la netteté se fasse là où notre regard pointe. Cette option est le grââl en matière de VR puisque cela permet d'offrir une résolution maximale pour l'utilisateur sans avoir à obliger le processeur à calculer tout ce qui n'est pas visible. Certes, cette technologie n'est pas incluse dans les jeux, mais rien que pour le fait que le casque nous permette grâce à elle un positionnement parfait sur le visage est un point positif qui le place devant les concurrents sur le marché des casques PCVR. Surtout à ce prix...

Côté technique, il embarque deux écrans OLED de 3,5 pouces qui affichent une défintiion combinée de 2880 x 1600 pixels, un champ de vision de 100° pour un taux de rafraîchissement de 90 Hertz. Il est équipé d'un système de son à 360° de bonne qualité (carte son intégrée). Il est vendu avec les lighthouses (caméras de suivi) et les contrôleurs compatibles SteamVR 2.0 (posibilité de tracker jusqu'à 100 mètres carré en combinant quatre caméras). A titre de comparaison, le HTC Vive Cosmos Elite - petit frère avec une définition un peu plus grande (2880 x 1700) - est vendu à 999 euros avec l'ancien système de suivi et les manettes 1.0 et ne possède pas d'Eye tracking.

Voilà une bien belle occasion de rentrer dans la réalité virtuelle avec un bon casque PC à un prix défiant toute concurrence dans cette catégorie. Bien sûr, un débutant lui choisira sans doute un Oculus Quest 2, moins cher et plus simple à mettre en place, mais pour les utilisateurs avancés ou pro, cette occasion ne se loupe pas.