Bungie : le couperet s'abat avec une nouvelle vague de licenciements touchant fortement l'équipe derrière Destiny 2, Justin Truman démissionne !

Une agonie qui se poursuit...





Cela ne sera une surprise pour personne, surtout si vous suivez de près l'actualité entourant Sony et Bungie, le studio de Bellevue va pour la troisième fois en moins de trois ans licencier bon nombre de ses employés. Pour rappel, la première vague avait eu lieu en octobre 2023, quelques mois après la mauvaise réception de l'extension Éclipse (Lightfall) de Destiny 2, tandis que la deuxième avait ensuite eu lieu en juillet 2024 après le lancement de La Forme Finale, pourtant très bien accueillie... Au lieu de s'arrêter là et prendre le temps de concevoir un Destiny 3 demandé par la communauté, la direction du studio a préféré rempiler avec une Saga du Destin aux prémices extrêmement prometteuses, hélas gâchés dans son élan par des changements structurels ayant fait fuir bon nombre de joueurs.

En parallèle de tout cela, le développement de Marathon a pris bien plus de temps que prévu, sans parler du personnel transféré sur le projet pour qu'il puisse finalement voir le jour en mars dernier. S'il ne manque pas qualités, le genre de niche qu'est l'extraction shooter et son approche plutôt hardcore font qu'encore actuellement, et comme en témoignent les données accessibles via SteamDB, le nombre de joueurs est bien moindre par rapport à Destiny 2.

Pourtant, et malgré le changement de direction à la tête de Bungie, c'est ce live-service à succès et son univers si cher à notre cœur qui ont été sacrifiés, quand bien même son ultime mise à jour baptisée Monument des Triomphes a montré qu'en laissant les développeurs donner aux Gardiens ce qu'ils désirent, il y avait encore moyen d'inverser la tendance. Ces derniers ont d'ailleurs bien fait comprendre sur les réseaux leur volonté avec le hashtag #WeWantDestiny3, une initiative qui ne changera rien à la destinée immédiate du studio.

Destiny 2 blâmé jusqu'au bout...





C'est au travers d'un message somme toute assez classique que l'annonce des licenciements a été partagée sur la Toile, sans données chiffrées. Pour autant, comme rapporté par Paul Tassi, entre autres, cela pourrait tourner aux alentours de 45 à 50 % des effectifs actuels déjà bien diminués, soit des centaines de personnes mises sur le carreau (plus de 400 à priori), dont des contractuels qui étaient chargés de tester et délivrer le dernier patch de correctifs de Destiny 2...

Ironiquement, le nouveau-né Marathon n'est pas cité, tandis que la faute est encore une fois rejetée sur son grand frère et non sur les décisions de la direction ayant encore mené à de telles extrémités...

Avec grande tristesse, nous annonçons une réduction de nos effectifs alors que nous réorganisons Bungie. En tant que dirigeants de Bungie, passés et présents, nous reconnaissons que Destiny 2 n'a pas été à la hauteur des attentes ces dernières années. Après la dernière mise à jour de contenu pour Destiny 2, et alors que nos projets futurs ne sont qu'en incubation précoce, nous ne pouvions malheureusement pas continuer d'opérer à notre échelle actuelle. Nous sommes conscients que cette décision a un impact profond sur les personnes concernées, ainsi que sur leurs familles, leurs amis et leurs collègues. Bien que ces changements soient nécessaires pour positionner le studio de manière optimale, aujourd'hui et pour l'avenir, cela ne rend pas ce moment moins difficile ni l'impact sur les personnes touchées moins douloureux. Nous partagerons davantage d'informations sur cet avenir avec vous tous ultérieurement, mais ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, nous tenons à exprimer notre gratitude et notre compassion envers tous les membres de l'équipe Bungie touchés par cette décision, ainsi qu'à ceux qui restent. Nous espérons que vous ferez de même. — Bungie

Pourquoi ne pas avoir poursuivi avec Destiny 2 et ainsi éviter d'en arriver là ? La réponse relève évidemment d'un facteur économique puisque le contenu d'un tel jeu coûte bien plus cher à créer que celui d'un extraction shooter. Cette décision revient ultimement à Sony Interactive Entertainment, qui ne semble visiblement pas mesurer l'impact de sa décision de tuer une telle licence. Finalement, il n'y avait pas besoin d'un « Destiny killer » sur le marché.

Hermen Hulst s'exprime à son tour





Par rapport aux fois précédentes, un élément a d'ailleurs changé, car le CEO du Studio Business Group de SIE - Hermen Hulst - a partagé le mail envoyé en interne aux employés, une pratique de plus en plus répandue et qui évite les fuites non contrôlées dans les médias. Nous en retenons principalement que ce sont les développeurs de Destiny 2 qui vont faire les frais de cette réorganisation, sans surprise, même si d'autres seront aussi impactés, même du côté de l'éditeur !

Chère équipe, Je tiens aujourd'hui à vous faire part d'une nouvelle difficile concernant Bungie. Nous avons pris la décision de réduire les effectifs de Bungie, une mesure qui touche un nombre important d'employés, notamment la majeure partie de l'équipe Destiny ainsi que certains membres de l'équipe Marathon. Des réductions d'effectifs concernent également les équipes de SIE qui soutiennent les activités de Bungie. Les personnes touchées, tant chez Bungie qu'au sein de SIE, en sont informées aujourd'hui. C'est une nouvelle douloureuse, en particulier pour les collègues talentueux dont les postes ont été supprimés. Cette décision n'a été prise qu'après des discussions approfondies et une mûre réflexion, et je tiens à apporter quelques précisions sur la manière dont nous en sommes arrivés là. Au cours des derniers mois, en collaboration avec la direction de Bungie, nous avons passé en revue l'orientation à long terme du studio, ses priorités de développement, ses besoins en ressources ainsi que son rôle dans notre stratégie globale de portfolio. Nous avons envisagé plusieurs alternatives avant de conclure qu'une réduction des effectifs était nécessaire pour aligner les ressources du studio sur ses priorités actuelles et ses objectifs à long terme. Comme Bungie l'a récemment partagé dans le cadre de sa mise à jour de Destiny 2, le studio a entamé un nouveau voyage après la sortie de la dernière mise à jour du contenu live-service du jeu. Ce que Bungie a accompli avec Destiny au cours de la dernière décennie a été vraiment remarquable. La franchise a laissé une marque durable sur les joueurs et l’industrie, et tous ceux qui ont contribué à son succès devraient être fiers de ce qu’ils ont contribué à créer. Marathon demeure un élément important de notre portfolio ; nous continuerons à soutenir l'équipe alors qu'elle s'appuie sur les bases solides établies lors des Saisons 1 et 2 et qu'elle travaille à l'incubation de futurs projets. Bien qu'il soit trop tôt pour en discuter, nous sommes enthousiasmés par la créativité et les opportunités qui s'annoncent. Notre priorité immédiate est d'accompagner les employés concernés durant cette transition. Nous leur apportons un soutien à la transition et, dans la mesure du possible, nous nous efforçons d'identifier des opportunités au sein de SIE et de notre réseau mondial de studios. Je tiens à remercier sincèrement chaque employé touché pour son travail acharné, sa créativité et ses contributions à Bungie, à SIE et à la communauté des joueurs dans son ensemble. Je sais que la nouvelle d'aujourd'hui est extrêmement difficile, non seulement pour ceux qui nous quittent, mais aussi pour les collègues et amis qui restent. Prenez le temps nécessaire pour assimiler cette nouvelle et vous soutenir mutuellement. Merci pour votre résilience et votre soutien continu en cette période difficile. Hermen Hulst

CEO, Studio Business Group

Quel futur pour Bungie ?





Avec un Marathon qui peut difficilement être qualifié de succès commercial, l'avenir du studio semble plus sombre que jamais, surtout dans le contexte actuel. Pour autant, SIE semble vouloir continuer à capitaliser dessus et être enthousiaste quant aux idées mises sur la table pour de futurs jeux, même si aucun projet n'a à priori eu le feu vert à cette heure. Si un Destiny 3 paraît peu envisageable pour le moment, un spin-off ou tout autre titre solo pourrait clairement faire du bien à l'image de Bungie, aussi bien aux yeux des joueurs que de Sony, qui n'a pas déprécié ses actifs sans raison.

Un départ qui ne surprend même pas





Enfin, Jason Schreier rapporte que Justin Truman, qui avait donc succédé à Pete Parsons en août 2025, a décidé de démissionner. Le choix d'en finir avec Destiny 2 et les licenciements du jour peuvent évidemment lui être mis sur le dos en tant que dirigeant, donc son départ ne risque pas d'être regretté par les joueurs, bien au contraire.

Paul Tassi a également fait remarquer que d'autres membres de la direction devraient prochainement quitter leur fonction puisque les accords avec Sony pour leur vesting suite au rachat de Bungie arriveront à leur terme. Bref, malgré la situation désastreuse du moment, nous pouvons espérer que le studio soit enfin libéré des responsables de tous les choix désastreux de ces dernières années et se refasse progressivement une santé.