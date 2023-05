Call of Dury: Modern Warfare II et Warzone 2.0 : Épisode 3 de Raid, nouveaux modes, armes et cartes, la Saison 3 Rechargée est de sortie !

Vous avez fait le tour du contenu de la Saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0 ? Bonne nouvelle, il est venu le temps de la Saison 3 Rechargée, avec encore une fois une belle quantité de nouveautés pour l'ensemble des modes, à découvrir à partir de ce 10 mai 2023 sur l'ensemble des consoles.

Du côté de Modern Warfare II, nous avons droit à l'Épisode 3 de Raid, la Mission d'Opérations spéciales : Défenseur — Hafid Port, la carte Multijoueur Alboran Hatchery en 6v6, et les modes Méga infection et Confrontation 3v3. Du côté de Warzone 2.0, nous pouvons découvrir des packs d'atouts, des stations de ravitaillement déployables et des kits d'entrée au goulag, ainsi qu'un Mode Classé en bêta, tandis que l'expérience DMZ Koschei Complex fait son apparition.

Pour l'ensemble des modes, nous avons sinon accès à de nouveaux camouflages à débloquer, aux armes de poing FTAC Siege et GS Magna, et au shuriken. Une nouvelle star va aussi être jouable dans l'ensemble des expériences : le basketteur Kevin Durant, qui brille actuellement chez les Suns de Phoenix, vendu en tant qu'Opérateur dans un pack payant avec le fusil à lunettes Argent Facile et le plan de fusil d'assaut Fauchage.



Prochainement : mise à jour de mi-saison de la Saison 3 Rechargée

Los Vaqueros et le cartel Las Almas se préparent à recharger…

La Saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0 se poursuit avec la mise à jour de mi-saison Rechargée. Découvrez une multitude de nouvelles expériences particulièrement attendues, comme le lancement des Parties classées dans Warzone 2.0, le grand retour du mode Multijoueur tactique Confrontation, et attaquez-vous à des enjeux de taille dans la nouvelle zone d'exclusion de la DMZ, située quelque part à Al-Mazrah…

Oh, et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un nouvel opérateur a été recruté et est prêt à entrer sur le terrain.

Avant le lancement de la Saison 3 Rechargée, des notes de version seront publiées pour vous informer de l'ensemble des modifications apportées au jeu. Cliquez ici pour consulter les notes de version.

PRÉSENTATION DE MODERN WARFARE II

Épisode 3 de Raid. Accompagnez Price, Farah et Alex lors de leur incursion dans une base soviétique à la recherche d'Hadir et d'un armement introuvable.

Mission d'Opérations spéciales : Défenseur — Hafid PortDéfendez-vous contre des vagues d'ennemis de plus en plus coriaces à Hafid Port dans Al-Mazrah.

Carte MJ 6v6 Alboran Hatchery. Une carte standard de taille moyenne située dans un lieu isolé et battu par les vents.

Méga infection, Confrontation 3v3. Voyez les choses en grand en mode Infecté et participez à de petits affrontements en équipe avec le retour de Confrontation.

Une menace souterraine rôde dans l'épisode 3 de Raid en mode Opérations spéciales

Après avoir retrouvé Alex, Gaz décide de contacter Laswell afin de procéder à l'exfiltration. Price, Farah et Alex doivent maintenant progresser au cœur de la base soviétique, descendre dans une immense fosse, emprunter d'anciens tunnels ferroviaires et traverser des plans d'eau électrifiés. Hadir est toujours en fuite et la tête nucléaire reste introuvable, alors chaque minute compte.

Terminez l'épisode 3 de Raid pour débloquer Alex en tant qu'opérateur et l'utiliser dans les modes en ligne de Modern Warfare II et Warzone 2.0. Obtenez un camouflage électrifié exclusif en terminant l'épisode 3 de Raid en difficulté Vétéran. Un autre camouflage d'arme spécial peut être obtenu dans une zone classifiée au cours de l'épisode 3 de Raid.

Mission d'Opérations spéciales : Défenseur — Hafid Port

Déployez-vous à Hafid Port dans Al-Mazrah et tentez de mettre à mal la nouvelle opération du cartel. Cette mission est loin d'être facile : après avoir neutralisé leur première ligne de défense, vous devrez vous retrancher et vous défendre contre des vagues successives de combattants de plus en plus coriaces.

Renforcez vos défenses en vous rendant dans la boutique pour acheter des renforts , des séries d'éliminations ou un kit d'autoréanimation.

Vos efforts seront récompensés et vous obtiendrez des étoiles d'Opérations spéciales, qui vous permettront d'améliorer vos kits et de débloquer des objets exclusifs.

Nouvelle carte Multijoueur standard : Alboran Hatchery

Préparez-vous au déploiement sur Alboran Hatchery, une nouvelle carte Multijoueur 6v6 située sur une colline verdoyante, au pied d'immenses éoliennes. Explorez les installations de stockage et les entrepôts qui jalonnent cette carte de taille moyenne. Servez-vous des imposants éléments à disposition pour vous couvrir et mener des opérations furtives, ou accédez aux points d'observation en hauteur pour admirer la zone environnante. Trouvez le juste équilibre, évitez de trop vous exposer mais tâchez tout de même de collecter des informations. Les équipes les plus performantes sont celles qui parviennent à conjuguer ces deux tactiques afin de coordonner au mieux leurs efforts.

Déployez-vous à Alboran Hatchery dans les sélections à l'affiche tout au long de la Saison 3 Rechargée, ainsi que dans la sélection de cartes des parties rapides. Rendez-vous sur le blog Call of Duty pour découvrir le guide de la carte Alboran Hatchery qui sera publié prochainement.

Méga infection, Confrontation

Passez à la vitesse supérieure en jouant à Infecté sur des cartes encore plus grandes et avec davantage de joueurs, ou développez vos stratégies tactiques avec le lancement de Confrontation en 3v3 dans Modern Warfare II.

Méga infection

Faites équipe avec d'autres survivants pour affronter les infectés sur de grandes cartes de combat où le nombre de joueurs est plus important. Les survivants tomberont petit à petit aux mains des infectés, vous aurez donc besoin de la moindre pièce d'artillerie à disposition afin d'éviter d'être transformé à votre tour.

Mais si c'est le cas . . . laissez la faim vous consumer et exterminez les vivants.

Confrontation (3v3)

En 2011, un mode spécial a été introduit dans Call of Duty: Modern Warfare 3. Ce mode Multijoueur avait été conçu spécialement en vue des expériences de combat rapproché en équipe sur Rust et Shipment : il s'agit de Confrontation.

Douze ans plus tard, Infinity Ward a décidé de se replonger dans son histoire et de relancer Confrontation, un mode complémentaire à Escarmouche. Vous aimeriez utiliser vos propres attirails et jouer à des modes comme Match à mort par équipe et Élimination confirmée sur des cartes d'Escarmouche ? Alors joignez-vous aux vétérans de Call of Duty et célébrez le retour de Confrontation dans la Saison 3 Rechargée.

Confrontation inclura toutes les cartes d'Escarmouche existantes, ainsi que les nouvelles cartes d'Escarmouche publiées au cours des prochaines saisons.

PRÉSENTATION DE WARZONE 2.0

Passez à la vitesse supérieure grâce à de nouvelles fonctionnalités. Découvrez les nouvelles ressources tactiques disponibles avec la mise à jour de mi-saison, comme les packs d'atouts, les stations de ravitaillement déployables et les kits d'entrée au goulag.

Nouvelle expérience DMZ. Prenez des risques considérables et gagnez de précieuses récompenses en vous introduisant dans le Koschei Complex. Nous espérons que vous n'avez pas peur de l'obscurité.

Partie classée dans Warzone. Repoussez vos limites en Partie classée dans Warzone grâce aux paramètres compétitifs, ainsi qu'au système de classement progressif, et obtenez des récompenses saisonnières.

Nouvelles fonctionnalités et nouvelles tactiques

Les opérateurs auront encore plus d'outils à leur disposition pour les aider à survivre en mode Battle Royale.

Packs d'atouts : obtenez des packs d'atouts prédéfinis dans les caisses de ravitaillement et dans les stations de ravitaillement. Ces packs confèrent des atouts passifs décisifs aux opérateurs de Warzone qui n'ont pas encore mis la main sur leur largage de ravitaillement. Il s'agit d'une option de combat intéressante qui vous permettra de vous démarquer dès les premières minutes de jeu.

Station de ravitaillement déployable : vous avez besoin de faire le plein de matériel en urgence ? La station de ravitaillement déployable est la solution idéale. Placez-la et réapprovisionnez-vous sans changer de position. Également disponible en DMZ.

Kit d'entrée au goulag : vous avez déjà fait un tour au Goulag ? Mettez la main sur un kit d'entrée au goulag pour pouvoir y retourner en cas d'élimination.

L'obscurité s'installe dans la nouvelle expérience DMZ disponible en cours de saison : Koschei Complex

« Bravo-6, silence radio. » — Capitaine John Price, Call of Duty: Modern Warfare

À Al-Mazrah, quelque chose se prépare dans le Koschei Complex, un complexe souterrain, qui pourrait bien bouleverser la DMZ.

Les opérateurs devront trouver un moyen de localiser l'une des multiples entrées de ce complexe de bunkers souterrains afin d'y pénétrer . . . et de [[CLASSIFIÉ]]. N'oubliez pas d'apporter de quoi éclairer votre chemin ; des lampes de poche pourraient s'avérer utiles lors de votre incursion dans ce [[CLASSIFIÉ]]. Munissez-vous de vos lunettes de vision nocturne dès la mission de reconnaissance du [[CLASSIFIÉ]] terminée, et attendez-vous à des [[CLASSIFIÉ]] des plus coriaces à l'extérieur du Building 21 !

Aucune autre information ne peut être divulguée ; c'est à vous qu'il incombe de découvrir le Koschei Complex une fois cette infrastructure souterraine accessible dans la Saison 3 Rechargée.

Montrez de quoi vous êtes capable dans les Parties Classées de Warzone (BÊTA)

Après le Multijoueur classé de Modern Warfare II, découvrez les Parties classées dans Warzone (BÊTA). Cette expérience compétitive en Battle Royale repose sur un système de rangs et de points de compétence visuel grâce auquel vous obtiendrez des récompenses saisonnières. Ce mode de jeu vous attend dans la Saison 3 Rechargée en version Bêta et son lancement officiel aura lieu lors d'une prochaine saison.

Grâce au système de points de compétence du mode Battle Royale classé, démarrez la saison en Bronze et montez en grade en gagnant des parties, en vous plaçant en haut du classement et en accumulant les éliminations :

Bronze : 0–899 points de compétence ;

Argent : 900–2.099 points de compétence ;

Or : 2.100–3.599 points de compétence ;

Platine : 3.600–5.399 points de compétence ;

Diamant : 5.400–7.499 points de compétence ;

Écarlate : 7.500–9.999 points de compétence ;

Iridescent : 10.000 points de compétence minimum ;

Top 250 : plus de 10.000 points de compétence (voir ci-dessous).

Vos points de compétence dépendent de vos performances lors des parties. Réalisez des éliminations, aidez vos coéquipiers à neutraliser vos adversaires, et terminez en haut du classement pour obtenir davantage de points. Pour jouer une partie, vous devez vous acquitter d'une modeste contribution en dépensant des points de compétence. Afin de connaître le détail de vos points, reportez-vous au récapitulatif à la fin de la partie. Les meilleurs joueurs intègreront le Top 250, ainsi qu'un classement public visible par tout le monde.

De plus amples informations vous seront communiquées demain, le 4 mai, sur cette nouvelle expérience, mais sachez que le Multijoueur classé de Modern Warfare II et les Parties classées de Warzone sont des modes à part entière, régis par des systèmes de progression distincts.

Rappel : le mode Pillage est de retour dans Warzone 2.0

Vous ne vous êtes toujours pas déployé dans ce mode depuis son lancement lors de la Saison 3 ? La deuxième semaine de la Saison 3 Rechargée sera l'occasion idéale pour le faire ! Amassez des tonnes d'argent dans Pillage, un mode introduit à l'origine dans Call of Duty: Warzone.

Pillage est de retour et la pression est à son comble dans ce mode Battle Royale palpitant. En effet, les réapparitions sont autorisées et les opérateurs ont également la possibilité d'utiliser leur attirail dès le début de la partie.

Travaillez en équipe pour piller des caisses enregistreuses, exécuter des contrats et éliminer des opérateurs ennemis afin de gagner le plus d'argent possible avant que le temps imparti ne soit écoulé. Vous aurez plusieurs façons de dépenser votre argent pour améliorer votre arsenal, ce qui vous obligera à prendre une décision difficile… Que faire ? Dépenser votre argent ou le mettre en banque ? Pour en savoir plus sur ce mode, cliquez ici.

APERÇU GÉNÉRAL

Obtenez les camouflages d'armes de la Saison 3.Relevez les défis pour gagner non pas un, mais deux nouveaux camouflages d'armes pour chaque catégorie d'armes du jeu.

Deux nouvelles armes secondaires, un projectile mortel et acéré.Tirez sur vos ennemis avec deux nouvelles armes de poing qui seront disponibles grâce à la mise à jour de mi-saison. Ces deux armes sont automatiques et offrent une protection optimale en combat rapproché. De plus, vous pourrez intégrer des étoiles de ninja à votre arsenal.

Le Reaper arrive dans Call of Duty.On peut dire que c'est un G.O.A.T. dans sa catégorie, le n° 35, KD, Kevin Durant… Il est paré au déploiement et compte bien dominer le champ de bataille.

Défis de camouflage Chasse aux trophées de la Saison 3 Rechargée

Tout comme la dernière mise à jour Rechargée, la Saison 3 Rechargée inclura un nouvel évènement au cours duquel les joueurs pourront débloquer deux nouveaux ensembles de camouflage d'armes.

Relevez le défi d'une catégorie d'armes pour débloquer un nouveau camouflage pour chaque arme de cette catégorie. Terminez les dix défis pour gagner un nouveau camouflage pour chaque catégorie d'arme, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme spécial attestant que vous avez surmonté la Chasse au Trophée de la mise à jour Rechargée.

Voici tous les défis à relever lors de cet évènement :

Fusils d'assaut : éliminez 250 opérateurs ;

Fusils de combat : éliminez 30 opérateurs avec des tirs dans la tête ;

Mitraillettes : éliminez 3 opérateurs sans mourir 30 fois ;

Fusils à pompe : éliminez 30 opérateurs en tirant au jugé ;

Mitrailleuses : éliminez 50 opérateurs en prenant appui ;

Fusils tactiques : éliminez 25 opérateurs avec des tirs dans la tête ;

Fusils de précision : éliminez 30 opérateurs avec des tirs dans la tête ;

Armes de poing : éliminez 50 opérateurs ;

Lanceurs : éliminez 40 opérateurs ;

Corps à corps : éliminez 30 opérateurs par-derrière.

Ces défis vous semblent familiers ? N'hésitez pas à vous reporter aux défis de camouflage d'armes standard et à réfléchir à la manière dont vous pourriez réussir à relever plusieurs défis à la fois…

Bonne chasse aux camouflages !

Nouvelles armes : arme de poing FTAC Siege, arme de poing GS Magna, étoiles de ninja (équipement mortel)

La Saison 3 Rechargée vous permettra de découvrir non pas une, mais deux nouvelles armes de poing automatiques. Il s'agit du FTAC Siege, une arme personnalisable, et du GS Magna, une arme de gros calibre. De plus, vous pourrez intégrer des étoiles ninja à votre arsenal.

Conçue pour être compacte et maniable, cette mitraillette offre une cadence de tir impressionnante et permet un changement d'arme ultra rapide. Une arme secondaire de choix pour les combats rapprochés.

Le FTAC Siege est un pistolet-mitrailleur automatique et est personnalisable à l'extrême grâce à un ensemble complet de nouveaux accessoires prometteurs. Bien qu'il ne puisse pas être équipé simultanément dans votre main gauche et dans votre main droite comme les autres armes de poing (pour l'instant…), ses accessoires incluent des chargeurs à tambour, de nombreux canons permettant d'augmenter la portée ou d'améliorer la mobilité, des crosses similaires à celles des mitraillettes, ainsi qu'un ensemble de bouches empruntées à la vaste gamme d'accessoires des mitraillettes.

Bien que cette arme secondaire ne puisse pas réellement remplacer une mitraillette principale, sa cadence de tir rapide constitue un véritable atout en combat rapproché et sa portée dépasse celle des armes de poing standards.

Comment l'obtenir : via un défi d'arme — éliminez 50 opérateurs en tirant au jugé avec une arme de poing — ou un pack de la boutique.

GS Magna

Ce .50 GS automatique possède une cadence de tir impressionnante et une puissance suffisante pour détruire quiconque se mettra en travers de votre chemin. Appuyez sur la gâchette et laissez ce calibre .50 parler de lui-même.

Si le X13 Automatique est efficace en termes de mobilité et que la force du FTAC Siege réside dans sa polyvalence, on peut dire que cette arme de poing est synonyme de puissance brute. Cette arme utilise les mêmes munitions et la plupart des accessoires que l'arme semi-automatique .50 GS, et peut notamment être utilisée en mode Akimbo pour pulvériser les ennemis à courte distance.

Faites attention cependant : cette puissance s'accompagne d'un recul incroyablement élevé. Toutefois, les opérateurs qui parviendront à dompter cette bête seront largement récompensés. En effet, ils disposeront d'une arme secondaire capable de rivaliser aisément avec les autres à très courte portée.

Comment l'obtenir : via un défi d'arme — éliminez 30 opérateurs avec des tirs dans la tête au .50 GS — ou un pack de la boutique.

Shuriken

Si vous avez joué au jeu lors de la Saison 2, vous avez pu vous familiariser avec l'étoile de ninja en mode Résurgence. Cet équipement mortel est désormais disponible chez tout le monde et en toutes circonstances. Plus rapide, dotée d'une plus longue portée et d'une meilleure prise que le couteau de lancer, l'étoile de ninja permet d'éliminer ses adversaires en deux coups successifs, ou en un seul tir dans la tête. Chaque lancer non mortel réussi infligera des blessures à vos victimes, ce qui augmentera vos chances de réussite au coup suivant. N'hésitez pas à utiliser l'étoile de ninja lors de vos opérations furtives.

Comment l'obtenir : via un défi d'arme — éliminez 50 opérateurs avec un couteau de lancer.

Fusil de précision Argent facile et Kevin Durant au rapport

« Ce qui me plaît, c'est le défi que représente le fait d'essayer de vivre l'instant présent. Ce n'est pas facile. Nous sommes tous habitués à vouloir regarder en arrière ou à anticiper le cours de notre vie. Mais je ne pense pas souvent à l'avenir. Cela nous détourne de l'instant présent. » — Kevin Durant, 2015

Son prochain chapitre commence ici.

Kevin Durant, l'un des plus grands joueurs de basket-ball de tous les temps, dont la carrière de MVP à haut niveau est loin d'être terminée, fera désormais partie des 20 ans d'histoire de la franchise Call of Duty en tant qu'opérateur officiel.

Ne passez pas à côté de l'opportunité d'incarner ce joueur pro. KD sera disponible dans un pack spécial à durée limitée de la boutique, disponible au moment de la sortie de la Saison 3 Rechargée.

Ce pack comprend, en plus de l'opérateur, deux plans d'armes qui font référence à ses surnoms emblématiques : le plan de fusil d'assaut Fauchage et le plan de fusil de précision Argent facile. Ces deux plans sont destinés aux opérateurs polyvalents, à l'instar de KD, qui a su se démarquer par son efficacité sur toute la surface du terrain.

Le pack inclut également l'exécution Mortel à distance, le porte-bonheur d'arme Basketball, l'écran de chargement Casse-pieds, l'autocollant Panier et l'emblème animé Légende KD.

Mais ce n'est pas tout, le Slim Reaper débarque également dans Call of Duty: Mobile dans le cadre de la Saison 4 – Révolte voilée à partir du 19 mai à 2 h (heure de Paris) pour dunker sur les ennemis.

Les joueurs pourront acheter le tirage sur le thème de Kevin Durant, qui comprend l'opérateur (KD Grim), l'arme légendaire LAPA - N°35, un Swordfish, un cadre, une faucille, un emote, une muscle car, un jetpack, un cocktail Molotov, un avatar animé et une carte de visite.

De plus, tous les joueurs de Call of Duty: Mobile pourront participer à l'évènement thématique Tumulte de la Faucheuse, dans lequel ils gagneront des jetons KD en jouant à divers modes. Ces jetons permettront de débloquer des récompenses sur le thème de KD, comme un Razorback, un AK-47, un Oden, un OTs 9, un SKS, une carte de visite, un avatar, un autocollant et une arbalète.

Pack rétro : audio d'arme 09

La Saison 3 Rechargée est placée sous le signe de la nostalgie.

Le pack rétro : audio d'arme 09 vous transportera à l'époque de Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), grâce à ses deux plans d'arme (le fusil d'assaut Bon vieux temps et la mitraillette Lachmann classique SMG), ainsi qu'à divers accessoires emblématiques et à un audio rétro qui vous rappellera cette ère historique de Call of Duty.

Vous avez envie de vous plonger encore un peu plus dans vos souvenirs ? Utilisez l'apparence d'opérateur Soap classique, apposez l'emblème Piraté, ou choisissez l'un des autres éléments inclus dans ce pack pour regoûter pleinement aux nuits blanches, aux sodas sucrés et aux pauses grignotage des sessions de jeu d'antan.

VII : Colère

Parmi les autres packs disponibles, on trouve notamment le dernier-né de la série VII : VII : Colère.

Plutôt que de jeter votre manette à l'écran, concentrez-vous sur votre Gestion de la colère. Ce nouveau plan de mitrailleuse sera disponible dans le pack, en complément du plan Ire, ce qui vous permettra de vous constituer un attirail enragé.

Laissez-vous submerger par la colère avec l'apparence d'opérateur Le vengeur pour Ronin, et jetez votre dévolu sur le porte-bonheur, l'autocollant et l'emblème que vous pourrez apposer sur votre arme ou votre profil de joueur afin d'intimider vos adversaires.

D'autres packs seront disponibles au cours de la Saison 3 Rechargée, dont deux packs très demandés par certains des meilleurs joueurs de notre communauté…

Packs d'équipes de la Call of Duty League 2023 et pack Championnat

Les packs d'équipe de la Call of Duty League viennent tout juste d'être actualisés. La compétition pro bat son plein en vue du début du week-end de Championnat de la Call of Duty League, qui aura lieu du 15 au 18 juin (dans un lieu climatisé) au cœur du désert de Las Vegas, dans le Nevada.

Représentez votre équipe préférée avec un tout nouveau plan d'arme et un accessoire signature au design exclusif inspiré par chaque équipe de la Call of Duty League. Chacun des packs d'équipe 2023 comprend un plan d'arme sur le thème de l'équipe en question, un porte-bonheur d'arme et cinq autocollants des signatures des joueurs de l'équipe en question.

Pack Championnat Call of Duty League 2023

En dehors des packs d'équipe, un autre pack de la Call of Duty League sera disponible au mois de mai !

À la veille du week-end de Championnat 2023 de la Call of Duty League, le pack Championnat de la Call of Duty League 2023 sera disponible dans la boutique. Ce pack sortira le 17 mai.

Il comprend la nouvelle apparence d'opérateur CDL officielle Roi, un plan de fusil d'assaut Diamants et un plan de fusil de précision Rubis, ainsi qu'une série d'éléments esthétiques qui vous permettront de vous préparer à l'après-saison.

Par ailleurs, n'oubliez pas que les billets pour l'édition 2023 du week-end de Championnat de la Call of Duty League à Las Vegas, qui se déroulera du 15 au 18 juin au Thomas & Mack Center UNLV, sont toujours en vente. Récupérez vos billets avant qu'il ne soit trop tard !

Pour en savoir plus sur cet évènement et sur les modalités d'achat des billets, cliquez ici.

Pack Rat des WSOW

Préparez-vous à rejoindre la meute avec le pack Rat des WSOW :

Que vous soyez un rat, que vous ayez juré de les exterminer ou que vous sachiez à quel point il peut être tout aussi important de foncer dans le tas que de maintenir sa position, ce nouveau pack vous permettra de continuer sur votre lancée, des premières Qualifications des WSOW jusqu'à la fin de la saison 2023.

Ce pack inclut l'apparence d'opérateur Surmulot, ainsi que deux plans d'armes qui sauront vous être utiles en mode Battle Royale : la mitraillette Fondant et la mitrailleuse Boulettes épicées. Le pack contient également d'autres éléments esthétiques ainsi qu'un jeton de double EXP d'une heure et un jeton de double EXP d'arme d'une heure, ce qui vous laisse amplement le temps de faire progresser vos armes et d'atteindre les rangs de Prestige.

Achetez MWII pour profiter de nombreux avantages dans Warzone 2.0

Achetez Modern Warfare II afin de profiter des nombreux contenus disponibles dans les trois modes. Vous pourrez notamment débloquer 14 opérateurs exclusifs à utiliser dans les deux jeux, ainsi qu'améliorer rapidement les 30 plateformes d'armes et les 50 armes disponibles dans les modes Multijoueur et Opérations spéciales.

Les personnes qui auront acheté Modern Warfare II recevront également de l'EXP Premium dans Warzone 2.0. En effet, à la fin de chaque partie, elles recevront de l'EXP supplémentaire en plus de celle qu'il est possible de gagner normalement.

De plus, comme nous vous l'avions déjà précisé, les personnes qui auront acheté Modern Warfare II pourront accéder à l'ensemble du contenu ajouté lors de la mise à jour de la Saison 3 Rechargée, et notamment le troisième épisode de Raid.

Tenez-vous prêts.