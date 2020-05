Call of Duty : 60 millions de joueurs sur Warzone, des ventes records pour Modern Warfare

Au dernier décompte, un mois après son lancement, Call of Duty: Warzone en était à 50 millions de joueurs ayant posé un pied sur Verdansk. À l'occasion de son dernier bilan financier, Activision a de nouveau fait le point sur la taille de la communauté, et elle a forcément grossi.

Ce sont désormais 60 millions de joueurs qui se sont essayés au Battle Royale d'Infinity Ward. Le chiffre est énorme, même pour un free-to-play, et témoigne de l'importance que va prendre l'expérience dans le paysage vidéoludique ces prochains mois, si ce n'est plus.

L'éditeur précise que Call of Duty: Warzone a eu « un impact positif » sur les ventes de Call of Duty: Modern Warfare, alors que certains auraient pu imaginer que certains se seraient contentés de cette expérience gratuite. Aussi aidé par le confinement, il a vu ses chiffres croître drastiquement en mars. Modern Warfare s'écoule d'ailleurs en général très bien : au 31 mars 2020, il est tout simplement le jeu de la série le plus vendu sur ses premiers mois de lancement.

Sur le premier trimestre 2020, les microtransactions de l'épisode étaient également deux fois supérieures à celles de Call of Duty: Black Ops 4 sur la même période l'année passée. Tout va donc pour le mieux pour la série Call of Duty, qui n'a plus qu'à dévoiler sa prochaine itération pour nous laisser entrevoir son futur.

