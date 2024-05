Call of Duty : une grosse annonce pour le Game Pass et deux teasers bourrés d'indices

La révélation de Call of Duty: Black Ops 6 est imminente, Activision et Microsoft ont déjà confirmé le nom du jeu et nous ont donné rendez-vous après le Xbox Games Showcase 2024 pour un Black Ops 6 Direct, au début du mois prochain. Mais les studios poursuivent le teasing avec deux nouvelles vidéos :

La première confirme le contexte historique de ce Call of Duty: Black Ops 6, qui nous replongera au début des années 90, en pleine Guerre du Golfe, un conflit qui a opposé les États-Unis, le Koweït, l'Arabie saoudite, le Royaume-Uni et la France à l'Irak, alors dirigée par Saddam Hussein. Ce dernier est d'ailleurs visible via des images d'archive dans le teaser ci-dessus, tout comme d'autres personnalités politiques de l'autre camp. Une seconde vidéo en live action met en scène des acteurs et actrices dans les rôles de Bill Clinton, Colin Powell, Margaret Thatcher, George H. W. Bush et bien sûr Saddam Hussein, tous étant d'accord sur un point : la vérité officielle est un mensonge, ce sera le thème de ce CoD: BO6.

La vidéo se termine en dévoilant le visuel officiel de Call of Duty: Black Ops 6, avec un homme agenouillé, armé de deux pistolets, une position récurrente dans la franchise. Le premier teaser a déjà de quoi ravir les fans, avec une sitcom intitulée Frank's Woods, du même nom qu'un personnage récurrent de la licence, ou encore une image très furtive d'une chaise, rappelant la torture d'Alex Mason. Mais surtout, Microsoft et Activision annoncent officiellement que « Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible dès le jour de sa sortie dans le Game Pass », confirmant les rumeurs. Une sacrée aubaine pour tous les abonnés sur PC et Xbox, mais les joueurs PlayStation vont quand même devoir passer à la caisse pour s'offrir le jeu au lancement.

Pour tout savoir sur Call of Duty: Black Ops 6, rendez-vous le 9 juin prochain, après le Xbox Games Showcase qui débutera à 19h00. En attendant, vous pouvez retrouver Call of Duty: Black Ops Cold War à partir de 25 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.