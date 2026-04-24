Call of Duty Mobile saison 4 Prison Éternelle disponible avec Godzilla, Kong et Rebirth Island

Call of Duty Mobile lance officiellement sa saison 4, baptisée Prison Éternelle, avec une mise à jour qui mise autant sur le retour d’un terrain bien connu que sur une collaboration spectaculaire issue du Monsterverse. Disponible dès maintenant, cette nouvelle saison permet aux joueurs de retrouver Rebirth Island, désormais intégrée à la fois dans DMZ Recon et dans le mode Battle Royale, tout en profitant d’événements dédiés à Godzilla x Kong.

Rebirth Island fait donc son grand retour dans Call of Duty Mobile, mais pas simplement sous la forme d’un recyclage de carte. Dans DMZ Recon, l’île introduit plusieurs mécaniques inédites, à commencer par une zone à haut risque autour de la prison. Celle-ci s’active lorsque les joueurs interagissent avec des interrupteurs, ce qui devrait renforcer la tension autour de ce point central de la carte. Une nouvelle mécanique d’extraction à double activation fait également son apparition. Lors de la première activation, les joueurs devront affronter Nikto dans un combat de boss, avant de pouvoir espérer sécuriser leur sortie.

La carte accueille aussi un sous-marin qui patrouille au large des côtes et peut lancer des missiles sur les opérateurs se trouvant à proximité. Cette version de Rebirth Island semble donc pensée pour multiplier les menaces, entre affrontements directs, dangers environnementaux et objectifs à risque. Un nouveau système de construction et du butin ultime inspiré du tableau périodique des éléments viennent compléter les nouveautés de cette partie DMZ Recon.

Le mode Battle Royale profite lui aussi d’une version retravaillée de Rebirth Island. Les joueurs peuvent s’attendre à des améliorations graphiques, mais aussi à une évolution importante du rythme de jeu, puisque les limites de réapparitions sont retirées. Des tours de reconnaissance, des contrats et des stations d’achat sont désormais répartis sur la carte, de quoi rapprocher encore davantage l’expérience mobile des habitudes modernes de la formule Battle Royale.

L’autre gros morceau de cette saison 4 vient de la collaboration avec Godzilla et Kong. Durant l’événement Godzilla x Kong, les joueurs devront accomplir des missions afin d’obtenir de l’énergie de la Terre Creuse. Cette ressource permettra ensuite de prendre le contrôle de Godzilla, Kong ou Shimo dans un mini-jeu spécial. D’autres événements viendront accompagner la saison, dont un événement consacré à Rebirth Island et un autre pensé pour la fête des mères.

Comme souvent, cette nouvelle saison s’accompagne aussi d’un Passe de combat inédit. Le Passe de combat Prison Éternelle introduit notamment la mitrailleuse DP27, une arme qui mise sur sa puissance de feu et la capacité de son chargeur. Les détenteurs du Passe de combat premium pourront, de leur côté, débloquer plusieurs apparences d’opérateurs inspirées de l’univers des kaiju, dont Guerrier surfeur, Éclaireur Kaiju et Syd, Gardienne. Des plans d’armes sont également au programme, avec le Type 19, Dépouillé, ou encore le DP27, Chasseur doré.

Enfin, la saison 4 accueille aussi Gardien Wicht dans un tirage dédié, accompagné de la Mythique DP27, Reliquaire nécrotique. Avec Rebirth Island, le Monsterverse et une nouvelle arme à débloquer, Call of Duty Mobile signe une saison 4 dense, clairement orientée action et affrontements à grande échelle. Call of Duty Mobile saison 4, Prison Éternelle, est disponible dès maintenant pour tous les joueurs.

Call of Duty: Mobile est disponible gratuitement sur iOS et Android, avec des achats intégrés.