Call of Duty Modern Warfare 4 officialisé, la guerre reprend en Corée sans la PS4 ni la XBOX One

Les rumeurs avaient vu juste. Après plusieurs mois de bruits de couloir autour du prochain épisode de la franchise, Activision et Infinity Ward ont officialisé Call of Duty Modern Warfare 4, avec une sortie fixée au 23 octobre 2026. Le FPS arrivera sur PS5, XBOX Series X|S, PC et Nintendo Switch 2, mais fera cette fois l’impasse sur la PS4 et la XBOX One. Un choix qui confirme une bascule vers les machines actuelles, après des années de sorties encore partagées avec l’ancienne génération.

Ce nouvel épisode prendra place dans un contexte géopolitique sensible, avec une guerre qui éclate sur la péninsule coréenne après une invasion lancée par la Corée du Nord. La campagne suivra notamment Park, un jeune soldat sud-coréen confronté pour la première fois au combat réel, tandis que Captain Price mènera de son côté une mission personnelle loin des cadres officiels. Le récit semble ainsi vouloir renouer avec une approche plus sombre, plus militaire et plus tendue de la série Modern Warfare.

Activision promet une campagne variée, avec des affrontements dans les tranchées en Corée, des combats rapprochés à New York, des poursuites à Paris, des raids nocturnes du SAS à Mumbai et des assauts urbains pour reprendre des territoires occupés. Le studio met aussi en avant une volonté de traiter cette nouvelle zone de conflit avec attention, en tenant compte de la culture, de l’histoire et des détails militaires de la région. Le choix de la Corée comme théâtre principal risque cependant de faire parler, tant le sujet reste politiquement sensible.

Le multijoueur s’annonce lui aussi comme l’un des grands piliers de ce Call of Duty Modern Warfare 4. Infinity Ward met en avant une approche plus précise du gunplay, avec une nouvelle technologie pensée autour des armes, de la visée, du recul, du son, de la visibilité et de la perception du champ de bataille. L’objectif affiché est clair, chaque tir doit donner une impression plus lisible, plus physique et plus cohérente. Le studio promet une expérience plus maîtrisée, sans hasard artificiel dans la trajectoire des balles.





Le mode DMZ fera également son retour, ce qui devrait intéresser les amateurs d’extraction et de missions à haut risque. Les joueurs incarneront des agents envoyés derrière les lignes ennemies, avec des objectifs à sélectionner, des ressources à sécuriser et une extraction à réussir avant que la situation ne dégénère. Ce retour de DMZ peut devenir l’un des marqueurs de cet épisode, surtout si Infinity Ward parvient à renforcer la tension et la progression du mode.

Autre annonce importante, Call of Duty Modern Warfare 4 sera bien disponible sur Nintendo Switch 2. La version est développée nativement pour la nouvelle machine de Nintendo, en partenariat avec Digital Legends, sous la direction de Infinity Ward. Il s’agira du premier épisode Modern Warfare à revenir sur une machine Nintendo depuis plus de dix ans. Ce lancement confirme aussi la volonté de Microsoft et Activision de réinstaller Call of Duty sur les plateformes Nintendo.

Sur PC, Infinity Ward travaillera avec Beenox pour proposer une version optimisée, avec davantage de réglages graphiques, des options pensées pour la performance, la prise en charge du DLSS 4.5 et un ray tracing étendu à la campagne, au multijoueur et au mode DMZ. Le jeu sera disponible via Battle.net, Steam et XBOX sur PC. Cette version PC semble donc être traitée comme une plateforme majeure, et non comme un simple portage.





Cette transition technique aura aussi une conséquence directe sur Call of Duty Warzone. Avec l’arrivée de la Saison 1 de Modern Warfare 4, le battle royale ne sera plus jouable sur PS4 et XBOX One. Les nouveaux téléchargements seront coupés dès le 4 juin 2026 sur ces machines, puis la boutique en jeu disparaîtra le 25 juin 2026. Les joueurs déjà présents pourront encore continuer jusqu’au lancement de la Saison 1, mais la direction est désormais claire. Warzone va lui aussi quitter l’ancienne génération pour accompagner le nouveau cycle de Call of Duty.

Plusieurs fuites avaient déjà évoqué un épisode développé par Infinity Ward, une campagne située en Corée et une rupture avec les anciennes machines. L’annonce officielle vient donc confirmer une partie importante de ces informations, tout en clarifiant les plateformes et les ambitions du projet. Certaines rumeurs autour du gameplay multijoueur devront toutefois encore être vérifiées lors des prochaines présentations. Pour l’instant, le plus solide reste ce que Activision a officialisé avec la bande-annonce et les premiers détails publiés sur le site du jeu.

Avec Call of Duty Modern Warfare 4, Infinity Ward semble vouloir replacer sa série sur un terrain plus sérieux, plus tendu et plus actuel. La promesse est ambitieuse, entre campagne à forte charge politique, retour de DMZ, arrivée sur Nintendo Switch 2 et abandon des anciennes machines. Reste maintenant à voir si cet épisode saura convaincre après plusieurs années de débats autour du rythme annuel de la licence. Le rendez-vous est fixé au 23 octobre 2026.