Call of Duty: Vanguard et Warzone, un superbe visuel et des « machines de guerre blindées » pour la Saison 2

Même si Call of Duty: Vanguard a déçu du monde, et qu'une partie des fans attend déjà impatiemment le prochain épisode signé Infinity Ward, Activision va soutenir le projet du moment comme il se doit. Une Saison 2 croisée avec Call of Duty: Warzone va comme prévu apporter du nouveau contenu ce 14 février, après un léger report.

En attendant les précisions sur les nouveautés, la promotion commence avec la diffusion d'un premier artwork. Et quel visuel ! Sa mise en scène et sa qualité n'ont en effet rien à envier à certaines affiches et jaquettes officielles. Il nous révèle au passage le visage des 3 Opérateurs qui seront ajoutés ces prochaines semaines. Pas de surprise pour les fans en revanche, leur identité et leurs visages avaient leakés il y a quelques jours : ils devraient s'appeler Anna, Gustavo et Thomas.



L'éditeur dévoile au passage que des « Armored War Machines » arriveront durant cette Saison 2, ce qui peut laisser présager l'introduction de nouveaux véhicules blindés, dont pourquoi pas la superbe moto au centre de l'image ci-dessus. Réponse dans la semaine ! Et d'ici là, Call of Duty: Vanguard est disponible à partir de 69,84 € sur Amazon.fr.