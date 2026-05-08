Cannes 2026 : Maverick s’offre un tour d’honneur sur la Croisette pour les 40 ans de Top Gun

Le film culte porté par Tom Cruise va ouvrir le Cinéma de la Plage 2026, en marge du Festival de Cannes.. Top Gun et Top Gun Maverick seront ensuite proposés dans les salles françaises pendant une semaine, avec des séances prévues en IMAX, 4DX et Ice Immersive.

Quarante ans après sa sortie, Top Gun s’apprête à retrouver le grand écran dans un cadre particulièrement symbolique. Paramount Pictures France annonce que le film de Tony Scott ouvrira le Cinéma de la Plage 2026, le mercredi 13 mai à partir de 21h30, sur la plage Macé, située sur la Croisette, face à l’hôtel Majestic. Une manière de célébrer l’anniversaire du long-métrage au cœur de Cannes, dans un dispositif ouvert aux festivaliers comme au public cannois.

Cette projection en plein air s’inscrit dans la programmation du Cinéma de la Plage, qui transforme chaque soir la plage Macé en salle à ciel ouvert pendant le Festival de Cannes. Le choix de Top Gun permet ainsi de remettre en avant un film pensé pour le grand écran, avec ses séquences aériennes, son esthétique très marquée et une bande originale devenue indissociable de son identité. Le long-métrage sorti en 1986 reste aussi associé à l’ascension de Tom Cruise, qui y incarne Pete Mitchell, plus connu sous le surnom de Maverick.

Cette célébration ne se limitera pas à la Croisette. Du 13 au 19 mai, Top Gun et Top Gun Maverick seront également de retour dans les cinémas partout en France. Les deux films pourront être redécouverts en format classique et en formats Premium, notamment en IMAX, 4DX et Ice Immersive. L’opération vise donc autant les spectateurs nostalgiques du premier opus que ceux ayant découvert cet univers avec le succès plus récent de Top Gun Maverick.

Le film de Tony Scott a marqué une génération avec son mélange de rivalité, de vitesse, de romance, de drame et de dépassement de soi. Il a aussi participé à façonner l’imaginaire populaire autour des pilotes de chasse, tout en renforçant l’image de Tom Cruise comme figure majeure du cinéma d’action américain. Sa bande originale, portée notamment par Danger Zone de Kenny Loggins et Take My Breath Away de Berlin, a également contribué à son statut de film culte.

Le communiqué rappelle aussi quelques éléments liés à la fabrication du long-métrage. Top Gun est né d’un article publié en 1983 dans California Magazine, remarqué par les producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Pour renforcer la sensation de vitesse, la production avait notamment eu recours à de vrais F-14 Tomcat prêtés par la Navy, à des caméras embarquées et à des plans aériens tournés depuis un Learjet équipé du système Astrovision. Ce travail sur l’image et la prise de vue réelle explique en partie pourquoi le film conserve encore aujourd’hui une identité visuelle aussi reconnaissable.





Autre élément souvent associé à la légende du premier opus, Tom Cruise avait insisté pour effectuer lui-même certaines scènes aériennes, tandis que les acteurs avaient suivi une formation réelle de pilotes. Au-delà de la technique, le communiqué souligne également l’impact culturel du film, jusque dans la mode, avec l’explosion des ventes de lunettes Ray-Ban Aviator après sa sortie. Top Gun est aussi entré en 2015 au National Film Registry de la Library of Congress, confirmant son importance dans l’histoire du cinéma américain.

Cette ressortie permettra donc de revoir Top Gun aux côtés de Top Gun Maverick, qui a prolongé l’histoire de Maverick plus de trente ans après les événements du premier film. Paramount Pictures France indique par ailleurs que Top Gun 3 est actuellement en préparation. En attendant, les spectateurs pourront retrouver Maverick sur grand écran du 13 au 19 mai, avec une première étape symbolique sur la plage Macé, à Cannes.