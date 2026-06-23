Capcom Spotlight : une nouvelle présentation à suivre cette semaine, quoi de neuf à l'horizon ?

Date et heure du Capcom Spotlight de juin 2026





Après toutes les annonces de Capcom au cours des différentes présentations diffusées début juin (State of Play, Summer Game Fest Live, Nintendo Direct), nous n'attendions clairement plus rien de la part de l'éditeur japonais avant un moment. Et pourtant, comme l'an dernier, il a décidé de donner des nouvelles de certains de ses jeux cette semaine au cours d'un Capcom Spotlight, une émission pour laquelle il ne faut généralement pas s'attendre à de grandes révélations au risque d'être déçu.

C'est ce jeudi 25 juin à 23h00 qu'il faudra être devant son écran pour suivre les 30 minutes de ce programme.

Bande-annonce teaser

Quelques titres déjà confirmés





Cette fois, attendez-vous à avoir des nouvelles d'Onimusha: Way of the Sword, qui s'est déjà longuement montré récemment, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection auquel vous pouvez déjà jouer (lire le test) et qui aura droit à un DLC centré sur Rudy à priori toujours prévu pour cet automne, et Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, qui devrait donc davantage détailler ses nouveautés.

Nous rajouterons le flux vidéo ci-dessous une fois qu'il sera disponible et, pour ne pas changer, vous retrouverez à la suite de cet article la liste des principales annonces et les liens vers nos éventuels articles.

Actuellement, Onimusha: Way of the Sword est en précommande à seulement 62,99 € chez Gamesplanet.