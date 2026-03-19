Captain Tsubasa 2: World Fighters introduit ses nouveautés de gameplay avec des actions hautes en couleur

Les nouveaux systèmes de jeu introduits en vidéo





Le mois dernier, Bandai Namco a surpris les fans de football, d'œuvres sportives japonaises et des travaux de Yōichi Takahashi en annonçant Captain Tsubasa 2: World Fighters, une suite au jeu de 2020 Rise of New Champions. Outre un grand nombre de personnages, il nous était surtout promis un gameplay amélioré, soit une attente des plus logiques. Si vous êtes curieux de savoir en quoi cela va consister, une longue bande-annonce a été mise en ligne, qui introduit donc le système de jeu et ses nouveautés.

De nombreuses mécaniques pour mettre la balle au fond





Outre les actions classiques attendues d'un tel jeu de foot avec un système d'endurance essentiel, nous pourrons charger nos tirs et ainsi avoir plus de chances face au gardien. Il en ira de même pour les tacles. La réussite des dribles dépendra elle notamment de la distance avec le joueur adverse et donc du timing. Les chocs qui font tout le sel de la licence seront eux transcrits sous la forme d'Actions max, en plus des Super techniques dont la fantaisie visuelle n'aura rien à envier à Inazuma Eleven. Ajoutez à cela des combos augmentant la puissance et un système de choix directionnel que ce soit pour l'attaquant ou le gardien et vous obtenez une recette qui a l'air ultra dynamique et stratégique.

Actions max - Utiliser des techniques à haut risque, mais qui peuvent rapporter gros, en attaque comme en défense.

- Utiliser des techniques à haut risque, mais qui peuvent rapporter gros, en attaque comme en défense. Super techniques - Déclencher des capacités spécifiques à chaque poste (attaquant, milieu ou défenseur) comme les Super tirs, les Super passes, les Super dribbles et les Super tacles.

- Déclencher des capacités spécifiques à chaque poste (attaquant, milieu ou défenseur) comme les Super tirs, les Super passes, les Super dribbles et les Super tacles. Enchaînement - Multiplier les dribbles, les passes et les actions spéciales pour amplifier la puissance des tirs et leur vitesse de charge.

- Multiplier les dribbles, les passes et les actions spéciales pour amplifier la puissance des tirs et leur vitesse de charge. Tactiques de gardien - Un système riche avec six prédictions directionnelles pour les tirs, des duels basés sur l'endurance et une mécanique qui réduit l'endurance du gardien lorsque sa défense est brisée.

- Un système riche avec six prédictions directionnelles pour les tirs, des duels basés sur l'endurance et une mécanique qui réduit l'endurance du gardien lorsque sa défense est brisée. Actions miraculeuses - Vivre des moments rares d'une intensité folle qui peuvent inverser le cours d'un match, dans la plus pure tradition de la série originale.

Captain Tsubasa 2: World Fighters est pour rappel attendu sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam) dans le courant de l'année. Actuellement, la version PC de Captain Tsubasa: Rise of New Champions est vendue 35,99 € chez Gamesplanet.