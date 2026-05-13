Captain Tsubasa 2: World Fighters visera de nouveaux sommets cet été, sa date de sortie et ses éditions dévoilées

Une date de sortie pour Captain Tsubasa 2: World Fighters





En février dernier, Bandai Namco nous surprenait en dévoilant Captain Tsubasa 2: World Fighters lors d'un Nintendo Direct Partner Showcase. Suite de Captain Tsubasa: Rise of New Champions paru en 2020, ce nouveau jeu de foot signé Tamsoft tombera évidemment bien en cette année de mondial et proposera des améliorations de gameplay qui ont d'ores et déjà été présentées. Ces dernières heures, en parallèle de l'annonce de ses résultats financiers, l'éditeur s'est décidé à préciser la fenêtre de tir du lancement de son jeu, qui sera donc estivale, mais proche de la rentrée dans notre partie du monde.

En effet, c'est le 28 août 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam) que nous retrouverons Tsubasa Ōzora (Olivier Atton), Kojirō Hyūga (Mark Landers) et leurs camarades. Hélas, toujours rien pour la Switch 2 à l'horizon...

Une introduction des équipes et enjeux du mode Histoire





Une nouvelle bande-annonce a au passage été mise en ligne, servant à longuement introduire l'arc Mondial junior (World Youth) qui servira cette fois d'intrigue aux affrontements dantesques sur le terrain. Au fil du Championnat Asiatique Jeunesse la sélection japonaise va donc se retrouver confrontée à l'Ouzbékistan, la Thaïlande, l'Arabie saoudite et la Chine, avant d'accéder au Championnat du monde junior. Là, elle devra vaincre le Mexique, l'Uruguay, le Cameroun, la Suède, l'Argentine, les Pays‑Bas et enfin le Brésil ! Et évidemment, les personnages emblématiques de l'œuvre et leurs techniques hautes en couleur seront au rendez-vous pour rendre chaque match intéressant.

Vous noterez qu'il manque des équipes, dont la Corée du Sud et l'Italie, qu'il serait étonnant de ne pas voir parmi les 22 sélections nationales promises. D'ailleurs, la fin du trailer met en scène le Kaiser, Karl Heinz Schneider, alors qu'il vient de mettre un but à Salinas, le gardien brésilien. Sachant que l'Allemagne se fait battre 5-0 par le Brésil dans ce tournoi, il s'agit clairement d'un contenu inédit. Vous trouverez quelques visuels inédits en page suivante.

La parole donnée au mangaka





Il nous est d'ailleurs rappelé que l'auteur du manga, Yōichi Takahashi, a participé au projet, supervisant du notamment des ajouts originaux nous permettant notamment de jouer avec notre propre personnage au sein de l'équipe japonaise, avec différentes routes et intrigues secondaires. Ce dernier a pris la parole en vidéo, répondant à quelques questions. Au passage, sachez que Tadayoshi Makino (SpinSolfa) est de retour à la bande-son avec une centaine de pistes.

Les différentes éditions disponibles à l'achat détaillées





Enfin, pour ne pas changer, Bandai Namco déclinera l'expérience au travers de plusieurs éditions, avec un Season Pass assez léger qui de prime abord ne justifie en rien un tel prix.

Bonus de précommande Maillots de l'équipe nationale japonaise 2026 et du Championnat du monde junior.

Pack de déblocage anticipé, offrant l'accès immédiat à l'équipe junior du Brésil ainsi que la musique de fond « Moete Hero » en « Youth Ver. » et « WORLD FIGHTERS Ver. ». Bonus de sauvegarde Uniforme du collège Nankatsu.

Uniforme de l'académie Toho.

Un objet de personnalisation de ballon.

Édition Standard - 69,99 € Le jeu Captain Tsubasa 2: World Fighters en physique ou numérique. Édition Deluxe - 89,99 € Le jeu Captain Tsubasa 2: World Fighters en physique ou numérique.

Le Season Pass :

Pack de personnages supplémentaires 1, 2 et 3 (plus de détails à venir) pour un total de six joueurs additionnels, plus des objets de personnalisation, dont des maillots. Édition Ultimate - 99,99 € Tout le contenu de l'édition Deluxe.

Set bonus Ultimate :

Cinq uniformes exclusifs ;



Deux thèmes de menu principal ;



Trois personnalisations de ballon ;



Deux célébrations de but ;



Deux déblocages anticipé de cartes de compétences.

Édition Premium PS5 - 139,99 € (exclusivité de la boutique de Bandai Namco) Tout le contenu de l'édition Ultimate.

Planche de 6 autocollants.

Lettre de remerciement de Yōichi Takahashi.

Fanion double face (20 x 27 cm).

Mini-maillot de Tsubasa Ōzora (10 x 10 cm).

Si jamais vous souhaitez découvrir le précédent jeu d'ici la sortie, Captain Tsubasa: Rise of New Champions est actuellement vendu à partir de 35,99 € chez Gamesplanet.