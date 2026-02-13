Castlevania: Belmont's Curse, un retour aux sources made in France venant célébrer les 40 ans de la licence !

Un anniversaire dans la capitale française





Cette nuit, Konami s'est positionné lors du State of Play afin d'effectuer de nombreuses annonces excitantes et en partie surprenantes, bien que les projets en question ne soient pas forcément des exclusivités à l'écosystème PlayStation. En cette année du 40e anniversaire du tout premier Castlevania, le Akumajō Dracula du Famicom Disk System, les fans ont eu l'agréable surprise de découvrir un jeu inédit en 2D, qui plus est codéveloppé par deux studios bien de chez nous ! En effet, Castlevania: Belmont's Curse est un projet signé Evil Empire, qui enchaîne les cartons. Après avoir aidé au développement de Dead Cells durant plusieurs années, dont le DLC Return to Castlevania, avoir proposé le très bon The Rogue Prince of Persia et repris le flambeau de Brotato, voir le studio bordelais proposer son propre titre inédit dans cet univers est une sacrée reconnaissance du talent de ses développeurs. De plus, Motion Twin est également de la fête, faisant office de studio de conseil.

Des premiers détails fort excitants





Si vous avez aimé la série sur Netflix, sachez que Castlevania: Belmont's Curse s'inscrit dans sa droite lignée en termes de chronologie et aura comme théâtre de l'action la ville de Paris en 1499. Nous y incarnerons une protagoniste qui n'est pas nommée, simplement qualifiée d'héritière de Trevor Belmont. S'agit-il de Mary ou Ann ? Le mystère reste entier pour le moment. En termes de gameplay, ce premier aperçu a tout pour plaire aux amateurs du genre metroidvania.

Plus de deux décennies après les évènements de Castlevania III: Dracula's Curse et la récente série animée, c'est dans les rues du Paris du XVe siècle qu'un nouveau chapitre de la légendaire maison Belmont s'apprête à être écrit à l'encre rouge sang. Armée du légendaire fouet sacré, le Tueur de Vampire, la successeure de Trevor Belmont - et protagoniste du jeu - devra s'enfoncer dans une ville attaquée par des créatures monstrueuses et dominée par un château mystique menaçant, afin de traquer les bêtes et de sauver les Parisiens des ténèbres éternelles. Les fans de longue date comme les nouveaux venus dans la franchise devront maîtriser différentes armes et différents sorts pour se préparer à affronter leurs ennemis. De plus, le sens de l'exploration favorisera les plus audacieux et ceux qui oseront explorer chaque recoin du sinistre château. Un fouet d'exception Le fouet, arme emblématique de la série Castlevania, revient avec un nouveau rôle. Plus qu'une arme, il sert désormais d'outil essentiel pour progresser, permettant aux joueurs de se balancer à travers diverses zones afin de découvrir des salles cachées et d'atteindre des zones auparavant inaccessibles. La maîtrise des mécaniques du fouet ouvre également des possibilités de combat inventives, permettant aux joueurs de frapper leurs ennemis depuis des angles inhabituels. Des environnements envoûtants où le danger guette La direction artistique unique de Castlevania: Belmont's Curse s'appuie sur l'esthétique gothique caractéristique de la série, permettant aux joueurs de découvrir l'univers de Castlevania comme jamais auparavant. Les nouvelles zones regorgent de secrets et d'énigmes à découvrir, ainsi que de pièges mortels qui exigent une vigilance constante.

Période de sortie et plateformes





Pour terminer, sachez que Castlevania: Belmont's Curse est attendu cette année 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch première du nom et PC (Steam). Quelques visuels sont à savoureux en page suivante.

