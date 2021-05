Ce week-end sur GAMERGEN.COM : du neuf dans Pokémon HOME, une Ultime Edition de Batman v Superman, et un point sur les nouveautés de Diney+

Ce week-end sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 48 heures. Que s'est-il passé en ces samedi 29 et dimanche 30 mai 2021 ?

Il y aura du neuf dans Pokémon HOME, un Carapuce et un Bulbizarre spéciaux seront bientôt offerts pour Épée et Bouclier. À côté de cela, une Ultimate Edition de Batman v Superman : L'Aube de la Justice a été annoncée, et nous nous sommes attardés sur les nouveautés de juin 2021 de Disney+.

Dans le reste de l'actualité, 2 secondes du film Uncharted ont été dévoilées, Far Cry 6 est inspiré de Cuba, Koch Media aura sa conférence pour l'E3 2021, nous avons jété un œil sur les ajouts dans Fortnite, 350 000 joueurs ont ete bannis pour comportement toxique dans les divers Call of Duty, des vinyles Army of the Dead verront le jour, Resident Evil: Infinite Darkness aura droit à des produits dérivés, et un nouveau trailer de Jungle Cruise a été exhibé sur la Toile.

Pour finir, ne loupez pas notre déballage du moment : UNBOXING World of Warcraft Burning Crusade Classic : photos maison du kit presse qui nous replonge en 2007