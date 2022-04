CINEMA : Avatar 2, le titre dévoilé avec de premiers détails et une bande-annonce en approche

Après plus d'une décennie de gestation, la saga Avatar que James Cameron désire mettre en scène va enfin se concrétiser avec plusieurs nouveaux longs-métrages et s'étendra également au milieu du jeu vidéo avec d'un côté Avatar: Frontiers of Pandora développé par Massive Entertainment (Ubisoft) pour consoles et PC, et de l'autre le MMO Avatar: Reckoning pour mobiles. Nous allons donc avoir droit à pas moins de 4 films d'ici la fin 2028 si rien ne change, à commencer par Avatar 2, qu'il ne va plus falloir appeler ainsi désormais.

Comme rapporté notamment par Deadline, la CinemaCon se tenant actuellement à Las Vegas a été l'occasion pour Disney d'effectuer une présentation où le prochain long-métrage de James Cameron s'est montré, portant le titre Avatar: The Way of Water ( « la voie de l'eau »). La bande-annonce diffusée sur place ne restera pas bien longtemps inconnue du public, puisqu'elle sera projetée lors des séances de Doctor Strange in the Multiverse of Madness dès le 4 mai, ce qui a notamment été confirmé par le réseau Pathé Gaumont. Elle sera ensuite mise en ligne la semaine suivante, donc pas avant le 11 mai.

Nous apprenons aussi que le premier film de 2009 va être rediffusé en salles à travers le monde dès le 23 septembre, avec une remastérisation de l'audio. Quant à ce que racontera Avatar: The Way of Water et les autres films, le producteur Jon Landau a parlé de saga connectée, avec au centre la famille Sully. Ils seront tous stand-alone avec leur propre conclusion, mais mettront donc en scène le protagoniste du premier Avatar, Jake Sully, et sa descendance, puisqu'il a eu des enfants avec Neytiri du peuple Na'vi sur Pandora. Il va d'ailleurs devoir lutter à ses côtés alors qu'une menace familière revient terminer ce qu'elle avait commencé... Pris ensemble, tous ces films formeront « une large saga épique », nous ne demandons qu'à voir.

Ce qui est sûr, c'est que la partie technique devrait encore être au top, « repoussant les limites encore plus loin avec un framerate élevé, de la 3D en encore plus haute résolution et une plus grande réalité dans nos effets visuels » selon le réalisateur. La 3D étant tout de même bien passée de mode depuis et faisant souvent office de gadget désormais, peut-être cet Avatar: The Way of Water relancera-t-il le phénomène ?

