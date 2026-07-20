CINEMA : Avengers: Doomsday, Fatalis vient faire trembler le multivers dans une première véritable bande-annonce

La première bande-annonce de Doomsday est ENFIN là !





D'ici quelques jours, la SDCC 2026 ouvrira ses portes et les fans du MCU auront évidemment les yeux braqués sur les panels du Hall H avec l'espoir de belles annonces. Il n'y aura toutefois pas besoin d'attendre jusque là, car quelques jours après la diffusion d'une bande-annonce cinématique pour le jeu Marvel's Wolverine, nous découvrons à présent le premier véritable trailer du blockbuster de la fin d'année, Avengers: Doomsday ! Si les teasers diffusés en décembre et janvier derniers vous avez déjà chauffés, cet aperçu du jour forcément bien plus abouti va clairement faire grimper votre hype, sans toutefois trop en montrer, même si le déroulement du film commence à devenir plus clair.

Bande-annonce en VO

Trois univers en collision





Pour commencer, nous avons enfin droit à la présence de LA star du projet, le Docteur Fatalis aka Doom interprété par Robert Downey Jr., qui nous gratifie d'un bel accent « latvérien » pour donner vie à son personnage. En effet, c'est lui que nous entendons dès le départ, parlant d'une menace non spécifiée que nous devinons être en lien avec les Incursions et qui mènera à la prise d'une « décision impensable ». Mais plus que des paroles, c'est par l'action qu'il s'illustre d'ores et déjà en stoppant Stormbreaker sans bouger, rien qu'avec deux doigts ! Difficile de faire plus clair quant à sa puissance...

L'autre acteur principal de cette vidéo, c'est donc le Thor de Chris Hemsworth, qui avertit les autres héros en déclarant qu'il n'a jamais eu aussi peur face à un ennemi ou danger que contre celui-ci, et qu'il va falloir un miracle. La scène prend place dans la tour des New Avengers (Watchtower), qui arbore désormais un gros logo rouge, et fait donc se rencontrer Les Quatre Fantastiques, cette nouvelle équipe montée suite au film Thunderbolts*, mais aussi Ant-Man et Captain America (Sam Wilson), soit les principaux défenseurs de la Terre-616. Vous noterez que l'écran en fond montre trois Terre se faisant face avec un compte à rebours, ce qui pourrait être littéralement la situation spatiale de ces astres au sein de l'univers principal du MCU, soit un sacré problème s'il ne doit en rester qu'une...

Les frères Russo ayant le chic pour brouiller les pistes, les paroles de Thor pourraient donc tout aussi bien concerner Doom que cette menace multiverselle. Ce qu'il dit implique également qu'ils vont voyager pour mettre fin à cela, au risque de ne pas revenir. Et à priori, c'est la Terre des X-Men qui sera leur destination, puisque nous avons d'ores et déjà plusieurs duels prometteurs de promis, à savoir un Gambit vs Shang-Chi et Mystique vs Yelena Belova. Bien que les acteurs de l'époque aient repris leurs rôles, rien n'indique pour le moment qu'il puisse s'agir de l'univers de Deadpool.

Autre gros morceau du trailer, le passage avec Namor, Shuri, les Wakandais et Les Quatre Fantastiques se précise également. Plusieurs acteurs avaient donc bien été effacés numériquement, puisque Joaquín Torres, Ghost et Bucky sont là lors de la fameuse poignée de main. Le décor est pour le moins surprenant, avec l'océan repoussé et figé en arrière-plan, sans doute lié au pouvoir de Susan Storm. De son côté, le dirigeant de Talocan ne semble pas vouloir coopérer et devrait donc affronter cette dernière.

L'apparition de Loki est également teasée, avec son apparence d'agent du TVA, ce qui suggère un flashback avant sa prise de fonction de gestionnaire du multivers. Cela pourrait avoir un lieu avec le dernier personnage du jour, le seul et unique Steve Rogers, qui retrouve donc Thor et prouve qu'il est toujours digne de Mjølnir dans une scène prenant place dans un vaisseau, sans doute celui des Fantastic Four.

Bande-annonce en VF

Une affiche à la hauteur de Doom





Dans le même temps, un premier poster a été partagé, qui met en scène Fatalis de dos alors qu'il a retiré son masque, devant une tapisserie aux forts accents religieux. Plus que l'ombre d'un possible château latvérien, la sphère terrestre ou les anges, notre attention se porte principalement sur la lumière quasi divine venue du plafond, qui éclaire deux personnages que nous devinons être le fils et la femme de Victor von Doom. Quoi qu'il leur soit arrivé, cela devrait être le moteur de la quête de l'antagoniste pour « sauver » le multivers, quoi qu'il en coûte.

Qu'est-ce que l'Infinity Vision ?





Cela ne vous aura pas échappé, la vidéo se termine avec la mention d'une diffusion d'Avengers: Doomsday en Infinity Vision, qui est également mentionnée sur les réseaux sociaux. Eh bien, devant l'impossibilité pour Disney de sortir son long-métrage en IMAX ni même la ressortie d'Avengers: Endgame en septembre, avec un Dune : Troisième Partie qui monopolisera les créneaux de ce format sur la même période, la firme de Mickey a tenté un coup de poker en lançant son propre label de format large premium. Annoncée en avril à la CinemaCon, cette certification Infinity Vision a déjà été obtenue par plus de 300 salles à travers le monde, dont un quart rien qu'aux États-Unis. Pour la majorité des spectateurs, cela ne devrait donc rien changer.

Quoi qu'il en soit, Avengers: Doomsday est toujours attendu le 16 décembre 2026 en France et le 18 aux États-Unis. Actuellement, le Blu-ray 4K UHD de Endgame est vendu 14 € sur Amazon.