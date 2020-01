CINEMA : Pokémon, le film : Koko, premier teaser en pleine jungle pour le 23e film d'animation

Les longs-métrages Pokémon ont longtemps collé aux jeux vidéo pour au moins mettre en scène des décors et des créatures des mêmes générations que les titres du moment. Depuis 2017 et Pokémon, le film : Je te choisis !, The Pokémon Company a changé son fusil d'épaule pour revenir aux origines de la saga.

Cet été, Pokémon The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution prenait carrément la forme d'un remake en 3D du tout premier film d'animation. Quid du 23e film Pokémon ? Il s'inscrira dans la lignée esthétique en 2D de Je te choisis ! et Le pouvoir est en nous, et a eu droit à son premier teaser dans le cadre de l'émission japonaise Oha Suta. Son nom ? En japonais, ce sera Pokémon, le film : Koko (ou Coco).

Le synopsis est encore inconnu, mais il amènera Sacha et Pikachu à rencontrer un étrange homme des bois qui se balade dans la jungle de liane en liane, et ne semble pas pour autant s'appeler Tarzan. La présence d'un Pikachu avec un chapeau d'explorateur à la fin de la séquence laisse penser que l'accent sera mis sur l'exploration dans cette mystérieuse zone sauvage, où des Pokémon (légendaires ?) seront forcément au cœur d'une histoire originale.

La date de sortie de Pokémon, le film : Koko est fixée au 10 juillet 2020 au Japon.

