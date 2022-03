CINEMA : Sonic, le film 2, 2 clips diamétralement opposés pour les chansons de Kid Cudi et du francophone Stephane Legar

Pour la version française de Sonic, le film 2, Paramount Pictures a rappelé Malik Bentalha pour doubler le hérisson bleu. Il a d'ailleurs jugé utile de proposer une musique francophone pour le générique du long-métrage par chez nous, comme cela se fait parfois pour certaines grosses productions grand public.

Le distributeur a fait appel à Stephane Legar, chanteur israélo-togolais, pour donner de sa voix sur Speed Life, un titre dans la mouvance pop urbaine du moment, dont un morceau du refrain ressemble d'ailleurs au Somebody's Watching Me de Rockwell. La chanson comme le clip ne vont pas plaire à tout le monde, surtout en comparaison de ce qui est prévu pour la version originale.

C'est tout simplement Kid Cudi, artiste à la carrière internationale reconnue, qui est présent à la bande-son, et dont le titre entraînant Stars In The Sky devrait clôturer le film. Un clip entre plans sur le chanteur, extraits du film et animations rappelant l'époque rétro de Sonic the Hedgehog a été partagé pour nous mettre dans l'ambiance. Espérons tout de même que le morceau puisse être entendu dans la VF.

Nous le saurons très vite : la date de sortie de Sonic, le film 2 en France, c'est pour ce 30 mars 2022. Un court extrait montrant davantage la scène opposant Sonic à Knuckles en pleine descente de montagne a d'ailleurs été dévoilé au passage. Si vous ne l'avez pas encore vu, Sonic, le film est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.

