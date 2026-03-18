CINEMA : Spider-Man: Brand New Day ne sait pas où donner de la tête dans sa première bande-annonce

Un nouveau jour se lève pour Spider-Man





La Phase 6 du Marvel Cinematic Universe aura un nombre réduit de films à son actif et il va falloir patienter pour en voir le bout puisque Avengers: Secret Wars viendra conclure l'année 2027 en beauté si tout va bien. Alors que nous avons déjà pu découvrir plusieurs teasers d'Avengers: Doomsday, qui est lui attendu en décembre 2026, il y aura un autre évènement immanquable pour les fans de comics en salles dès cet été, Spider-Man: Brand New Day. Depuis l'annonce de son intitulé en avril dernier, nous n'avons officiellement rien vu, malgré les inévitables leaks du tournage. Sony Pictures avait donné rendez-vous ce mercredi pour enfin révéler le projet au monde entier au travers de sa première bande-annonce et autant le dire, ce quatrième projet Spider-Man avec Tom Holland sera plus intégré que jamais au MCU compte tenu de son casting.

Bande-annonce VOSTFR

Une vie à cent à l'heure et un riche casting





Réalisé par Destin Daniel Cretton, qui nous avait régalé en 2021 avec Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Spider-Man: Brand New Day fera donc suite à No Way Home, mais ne va à priori pas poursuivre dans la voie multiverselle pour se concentrer sur les nombreux criminels de New York et les changements biologiques touchant Peter Parker, en plus de sa situation personnelle.

Pour rappel, quatre ans auparavant, le monde entier a oublié son existence et le fait qu'il est l'alter ego de l'Homme-Araignée. Sans MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon), c'est une existence solitaire à combattre le crime et vivre de petits boulots qui le caractérise désormais, le rapprochant davantage de son incarnation des comics. Toutefois, il n'a pas oublié ses anciens amis, en témoigne l'ouverture le montrant en train de visionner un Reel pour leur premier jour à la fac. Nous le voyons également lors d'une soirée étudiante où sont évidemment présents ces derniers, mais aussi le nouveau petit ami de Michelle joué par Eman Esfandi (Ezra Bridger dans Ahsoka). Et difficile de rater la référence bien placée du « Friendly Neighborhood ». Notez que Spider-Man va également recevoir la clé de la ville et que la scène dans laquelle il porte un homme dans les airs est reprise de la couverture du n°15 d'Amazing Fantasy de 1962.

Du côté des antagonistes locaux, nous retrouvons tout d'abord le Punisher (Jon Bernthal) avec qui il semble avoir un long passif, alors que ce dernier poursuit un tank. Bref, une journée normale dans la Grosse pomme... Dans ce véhicule blindé, pas de vilain classique, mais une vieille femme. Il semble que l'antagoniste principal du film puisse prendre possession de n'importe qui. Nous aurons aussi droit au retour du Scorpion (Michael Mando), voyons un affrontement face aux membres de la Main, généralement associés à Daredevil, ainsi que la présence de Boomerang dans un plan inspiré de la couverture du n°345 d'Amazing Spider-Man de 1991. Il semble que Tarantula soit également de la fête, puisque la scène sur le navire évoque également un comics de la même série, le n°134 de 1974.

Et la transition avec le dernier élément de la vidéo est toute trouvée, car le plus intrigant vient de la transformation interne de notre protagoniste, liée à ses pouvoirs d'araignée. Jusqu'à présent, il utilisait un lanceur de toiles avec un fluide chimique. Eh bien, compte tenu du cocon dans lequel nous le voyons, ils vont évoluer et lui permettre de sécréter une toile organique ! Oui, comme le personnage de Tobey Maguire. L'explication avancée est liée à l'animal et ses différents cycles de vie. Il va également aller demander conseil à Bruce Banner aka Hulk (Mark Ruffalo), qui a évidemment oublié qui il est. Ses yeux entièrement noirs ne laissent rien présager de bon...

Vous trouverez ci-dessous le premier synopsis du long-métrage en provenance du site officiel :

Quatre ans se sont écoulés depuis les évènements de No Way Home et Peter est désormais un adulte vivant seul, ayant volontairement disparu de la vie et des souvenirs de ceux qu'il aime. Luttant contre le crime dans un New York qui ne le reconnaît plus, il se consacre entièrement à la protection de sa ville – Spider-Man à plein temps – mais à mesure que les exigences s'intensifient, la pression provoque une évolution physique surprenante qui menace son existence, tandis qu'un nouveau mode opératoire criminel étrange donne naissance à l'une des menaces les plus redoutables qu'il ait jamais affrontées.

Bande-annonce VF

La date de sortie française de Spider-Man: Brand New Day est fixée au mercredi 29 juillet 2026 et au 31 en Amérique du Nord. La trilogie de John Watts est actuellement disponible en Blu-ray à seulement 12,55 € sur Amazon.